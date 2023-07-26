Уряд виділив 40 млрд гривень на виробництво українських дронів

Понад 40 компаній з виробництва БПЛА мають контракти з державою.

У 2023 році Кабінет міністрів виділив 40 мільярдів гривень у межах інвестицій в українське виробництво безпілотників, – повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у своєму Телеграм-каналі.

«Війна щодня ставить нові виклики. Один з ключових — військові технології. Мусимо бути на крок попереду ворога та берегти кожного нашого воїна. Безпілотники дають такі можливості», – пише глава Уряду.

За його словами, рік тому через ініціативу UNITED24 було зібрано понад 4 млрд грн, які інвестували в українських виробників безпілотників. На той час їх було менше десятка. Сьогодні це понад 40 компаній, які мають контракти з державою, а виробництво БПЛА зросло в десятки разів.

Крім того, виробники дронів отримали можливість заробляти до 25% від вартості держзамовлення.

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