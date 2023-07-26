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ВАКС визначив голові ДСА Олексію Сальнікову запобіжний захід у вигляді застави 800 тисяч грн

Вищий антикорупційний суд обрав голові Державної судової адміністрації Олексію Сальнікову запобіжний захід – заставу в розмірі 805 тисяч грн.

Суддя ВАКС спробувала з’ясувати в Олексія Сальнікова результати його поїздок на запрошення міжнародних проектів за кордон

За словами Олексія Сальнікова, під час відряджень обговорювалася допомога від США, але про що саме йшла мова, крім генераторів, він не уточнив.

Парламент схвалив реформу оплати праці державних службовців в першому читанні

За словами депутатів, проектом припиняються зайві та необґрунтовані виплати, а також оптимізується кількість працівників держорганів.

Свідками у справі голови ДСА Олексія Сальнікова є судді Касаційного адмінсуду та голова КАС ВС Михайло Смокович, — прокурор САП

Прокурор САП назвав імена свідків – суддів Касаційного адміністративного суду у справі голови ДСА Олексія Сальнікова

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Покращення умов проживання потребують 174 працівника апаратів судів, 88 помічників суддів та 18 працівників ТУ ДСА.

  1. В Україні

Уряд виділив 40 млрд гривень на виробництво українських дронів

14:09, 26 липня 2023
Понад 40 компаній з виробництва БПЛА мають контракти з державою.
Уряд виділив 40 млрд гривень на виробництво українських дронів
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У 2023 році Кабінет міністрів виділив 40 мільярдів гривень у межах інвестицій в українське виробництво безпілотників, – повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у своєму Телеграм-каналі.

«Війна щодня ставить нові виклики. Один з ключових — військові технології. Мусимо бути на крок попереду ворога та берегти кожного нашого воїна. Безпілотники дають такі можливості», – пише глава Уряду.

За його словами, рік тому через ініціативу UNITED24 було зібрано понад 4 млрд грн, які інвестували в українських виробників безпілотників. На той час їх було менше десятка. Сьогодні це понад 40 компаній, які мають контракти з державою, а виробництво БПЛА зросло в десятки разів.

Крім того, виробники дронів отримали можливість заробляти до 25% від вартості держзамовлення.

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