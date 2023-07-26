В Україні оголошена масштабна повітряна тривога: зафіксовано пуски ракет

Російські окупанти запустили крилаті ракети зі східного напрямку.

Фото: novyny.live

У низці областей України 26 липня знову лунає сигнал повітряної тривоги. У Повітряних силах попередили про загрозу ракетних ударів.

«Повітряна тривога пов’язана з пусками крилатих ракет зі східного напрямку.

Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!», - сказано у повідомленні.

Також зазначається, що група ворожих Ту-95мс (12 літаків) вилетіла з аеродрому «Оленья», Мурманської області рф.

«Орієнтовний час виходу на пускові рубежі – 17.00.

Слідкуйте за повідомленнями.

У разі оголошення тривоги – прямуйте в укриття!», - додали Повітряні Сили ЗСУ.

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