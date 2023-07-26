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  1. В Україні

Внесено зміни до Порядку виконання архівними установами запитів юридичних та фізичних осіб

16:49, 26 липня 2023
Зміни стосуються порядку виконання запитів юридичних та фізичних осіб на підставі архівних документів та оформлення архівних довідок (копій, витягів).
Внесено зміни до Порядку виконання архівними установами запитів юридичних та фізичних осіб
Фото: archives.gov.ua
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Державна архівна служба України повідомила, що ініціювала внесення змін до пункту 1 розділу ІІ Порядку виконання архівними установами запитів юридичних та фізичних осіб на підставі архівних документів та оформлення архівних довідок (копій, витягів), затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 02 березня 2015 року № 259/5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 04 березня 2015 року за № 251/26696. Про це інформує пресслужба відомства.

«Відтепер, згідно з наказом Міністерства юстиції України від 20 липня 2023 року № 2615/5 «Про внесення зміни до пункту 1 розділу ІІ Порядку виконання архівними установами запитів юридичних та фізичних осіб на підставі архівних документів та оформлення архівних довідок (копій, витягів) щодо трудового стажу, заробітної плати», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 20 липня 2023 року за № 1233/40289, для підготовки архівних довідок про підтвердження трудового стажу та про заробітну плату до запиту додається копія трудової книжки (за наявності та за згодою фізичної особи)», - сказано у повідомленні.

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