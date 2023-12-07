В Киевской области конфликт между школьницами закончился жестокой дракой: подробности

Правоохранители квалифицировали драку девушек в Киевской области как хулиганство.

В Киевской области правоохранительные органы расследуют избиение несовершеннолетней из Ракитного. Об этом говорится в пресс-службе полиции Киевской области.

Отмечается, что между несовершеннолетними произошла ссора, которая переросла в драку. В результате 12-летней девочке были нанесены телесные повреждения.

«Событие квалифицировано как хулиганство. Во время мониторинга сети интернет стражи порядка обнаружили видео, на котором подростки бьют несовершеннолетнюю. На инцидент сразу отреагировала ювенальная превенция и оперативно установила обидчиц», - пишут в полиции.

Правоохранители добавили, что нарушительницы вместе с родителями были приглашены в отдел полиции для предоставления объяснений.

Пострадавшая находится в больнице, в дальнейшем медиками будет дана оценка по поводу степени тяжести телесных повреждений.

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