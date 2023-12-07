На Київщині конфлікт між школярками закінчився жорстокою бійкою: подробиці

Правоохоронці кваліфікували бійку дівчат на Київщині як хуліганство.

На Київщини правоохоронні органи розслідують побиття неповнолітньої з Рокитного. Про це йдеться у пресслужбі поліції Київської області.

Зазначається, що між неповнолітніми відбулася сварка, яка переросла у бійку. У результаті 12-річній дівчинці було завдано тілесних ушкоджень.

«Подію кваліфіковано як хуліганство. Під час моніторингу мережі інтернет правоохоронці виявили відео, на якому підлітки бʼють неповнолітню. На інцидент одразу відреагувала ювенальна превенція та оперативно встановила кривдниць», - пишуть у поліції.

Правоохоронці додали, що порушниць разом із батьками було запрошено до відділу поліції для надання пояснень.

Наразі потерпіла знаходиться у лікарні, у подальшому медиками буде надана оцінка з приводу ступеня тяжкості тілесних ушкоджень.

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