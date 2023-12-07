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  1. Судебная практика

Суд отменил приказ об объявлении выговора учительнице, которая вместо своего мужа-педагога сопровождала учеников в школу

14:48, 7 декабря 2023
Женщина выполнила обязанности воспитателя по сопровождению детей во время их довоза в школу вместо своего мужа, поскольку он был вынужден поехать к матери из-за ухудшения состояния ее здоровья, но за это она получила выговор.
Суд отменил приказ об объявлении выговора учительнице, которая вместо своего мужа-педагога сопровождала учеников в школу
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Хмельницкий апелляционный суд подтвердил законность решения горрайонного суда, которым отменен приказ Жучковецкой общеобразовательной школы I-II ступеней об объявлении выговора учительнице, которая вместо своего мужа-педагога сопровождала учеников в школу. Об этом сообщает пресс-служба апелляционного суда.

Апелляционную жалобу учебного заведения оставили без удовлетворения.

Звертаючись до місцевого суду з проханням скасувати наказ, вчителька пояснила, що 27 січня вона виконала обов’язки вихователя із супроводу дітей під час їх довезення до школи замість свого чоловіка, оскільки він був змушений поїхати до матері через різке погіршення її стану здоров’я. За це їй оголосили догану.

Притягнення до дисциплінарної відповідальності вона вважає незаконним, позаяк складу дисциплінарного проступку в її діях немає.

Хмельницький міськрайонний суд задовольнив позов – скасував наказ про оголошення догани.

Школа подала апеляційну скаргу й просила відмовити у задоволенні позовних вимог. За словами представника навчального закладу, відповідальність за супроводження учнів при їх підвезенні до місця навчання і додому покладається на навчальний заклад. Тому у школі наказом призначено двох супроводжуючих й позивачки серед них немає.  

Тож самовільними діями вчителька порушила встановлені у навчальному закладі вимоги до безпечного підвозу учнів, за що її притягнули до дисциплінарної відповідальності. При цьому факт різкого погіршення здоров`я матері чоловіка, на який вона посилається, не доведений.

Як встановив суд, розпорядження, яким директору школи доручили провести перевірку за фактом порушення трудової дисципліни вчителькою та притягнути її до дисциплінарної відповідальності, видала Гвардійська сільська рада. Підстава – довідка начальника відділу освіти за результатами моніторингу роботи закладів освіти та культури сільської ради за січень 2023 року. У ній йшлося, що 27 січня 2023 року о 8:53 встановлено відсутність вихователя з підвезення учнів, замість нього обов’язки без жодних на те повноважень виконувала вчителька біології. Відтак за порушення трудової дисципліни – перевищення своїх посадових обов`язків – їй було оголошено догану.

Колегія суддів Хмельницького апеляційного суду зауважила, що для правомірного накладення дисциплінарного стягнення необхідна сукупність таких умов:

  • порушення має стосуватися лише тих обов`язків, які є складовими трудової функції працівника чи випливають з правил внутрішнього трудового розпорядку;
  • невиконання чи неналежне виконання працівником трудових обов`язків має бути винним, скоєним без поважних причин умисно або з необережності.

На переконання колегії суддів, школа притягнула вчительку до дисциплінарної відповідальності за дії, які не входили до її посадових обов`язків та не випливали з правил внутрішнього трудового розпорядку для працівників. І супровід дітей не можна вважати вчиненням дисциплінарного проступку, позаяк «дисциплінарний проступок» – це винне невиконання чи неналежне виконання працівником своїх трудових обов`язків.

«При цьому колегія суддів погоджується і з висновком суду першої інстанції, що позивач, супроводжуючи дітей в автобусі 27 січня 2023 року за відсутності іншого супроводжуючого, на якого були покладені відповідні обов`язки, діяла в межах крайньої необхідності в даних умовах саме в інтересах дітей для забезпечення їх безпеки та доступу до освіти», – йдеться у постанові Хмельницького апеляційного суду.

Апеляційний суд звернув увагу, що медичні документи, які б підтверджували поважність причини відсутності вихователя для супроводу дітей, не мають жодного значення при вирішенні цього спору.

З постановою апеляційного суду у справі № 686/11993/23 можна ознайомитися у ЄДРСР.

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