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Если представитель совершил сделку не в интересах доверителя, а в собственных, то это является основанием для признания такой сделки недействительной, - Верховный Суд

В таком случае доверитель не должен доказывать, что эта сделка совершена не в его интересах, убыточность сделки, недобросовестность или неразумность своих действий.

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Какие основания для устранения от права на наследование: подробности

19:05, 7 декабря 2023
Основанием устранения от права на наследование является недостойное поведение наследника в отношении наследодателя.
Какие основания для устранения от права на наследование: подробности
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Восточное межрегиональное управление Министерства юстиции напомнило об основаниях устранения лиц от права на наследование в Украине. Эта возможность предусмотрена законодательством и применяется в случае выявления недостойного поведения потенциального наследника в отношении наследодателя.

Начальник Восточного межрегионального управления Министерства юстиции Ирина Свистун, отметила, что устранение от права на наследование возможно только по решению суда. Среди оснований устранения от права на наследование приводятся следующие:

  • Лица, которые пытались совершить умышленное убийство наследодателя или кого-либо из возможных наследников.
  • Лица, которые попытались нанести вред наследодателю и способствовали своему праву на наследство или увеличили свою долю в наследстве.
  • Родители, которые были лишены родительских прав и не восстановлены на момент открытия наследства.
  • Лица, чей брак был признан недействительным по решению суда.
  • Лица, уклонявшиеся от оказания помощи беспомощному наследодателю.

Эти основания распространяются на всех наследников, включая тех, кто имеет право на обязательную долю в наследстве.

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