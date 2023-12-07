Субсидия в Украине: на какие виды услуг предоставляется помощь

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области напомнило гражданам, на какие виды услуг, на которые предоставляется субсидия.
В ведомстве отмечают, что положением о порядке назначения жилищных субсидий, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 21.10.1995 № 848, определены условия назначения и порядок предоставления гражданам жилищных субсидий.
Виды услуг, на которые предоставляется субсидия:
- для погашения коммунальных услуг:
- снабжение и распределение природного газа;
- снабжение электрической энергии;
- снабжение тепловой энергии;
- снабжение горячей водой;
- централизованное водоснабжение;
- централизованный водоотвод;
- управление бытовыми отходами.
для оплаты за абонентское обслуживание услуг:
- централизованное водоснабжение;
- централизованный водоотвод;
- снабжение горячей водой;
- снабжение тепловой энергии;
- управление бытовыми отходами.
- для приобретения сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива.
Подать заявление на получение жилищной субсидии можно через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.