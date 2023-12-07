Субсидия в Украине: на какие виды услуг предоставляется помощь

В ПФ сообщили виды услуг, на которые предоставляется субсидия.

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области напомнило гражданам, на какие виды услуг, на которые предоставляется субсидия.

В ведомстве отмечают, что положением о порядке назначения жилищных субсидий, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 21.10.1995 № 848, определены условия назначения и порядок предоставления гражданам жилищных субсидий.

Виды услуг, на которые предоставляется субсидия:

- для погашения коммунальных услуг:

- снабжение и распределение природного газа;

- снабжение электрической энергии;

- снабжение тепловой энергии;

- снабжение горячей водой;

- централизованное водоснабжение;

- централизованный водоотвод;

- управление бытовыми отходами.

для оплаты за абонентское обслуживание услуг:

- централизованное водоснабжение;

- централизованный водоотвод;

- снабжение горячей водой;

- снабжение тепловой энергии;

- управление бытовыми отходами.

- для приобретения сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива.

Подать заявление на получение жилищной субсидии можно через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

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