Мост через Днестр между Черновицкой и Тернопольской областями временно перекрыт: график ограничений

Сегодня с 10:00 до 15:00 часов будут проводить испытательные работы на мосту через Днестр.

Источник фото: 24 Канал

В патрульной полиции Украины сообщили о проведении работ по испытанию конструкций на мосту через реку Днестр, соединяющий Черновицкую и Тернопольскую области. По информации, работы планируют провести в четверг, 7 декабря, с 10:00 до 15:00 часов.

В связи с этими мероприятиями, будет ограничено движение транспорта по мостовой конструкции на 446-м километре дороги М-19 Доманово - Ковель - Черновцы - Тереблече. Предусмотрен следующий график ограничений:

Полное приостановление движения на 30 минут.

Обеспечен проезд для всех видов транспорта в течение 30 минут.

Патрульная полиция призывает водителей планировать свои маршруты заранее, учитывая эти ограничения.

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