Міст через Дністер між Чернівецькою та Тернопільською областями тимчасово перекритий: графік обмежень

Сьогодні з 10:00 до 15:00 години будуть проводити випробувальні роботу на мосту через Дністер.

Джерело фото: 24 Канал

У патрульній поліції України повідомили про проведення робіт з випробування конструкцій на мосту через річку Дністер, що з'єднує Чернівецьку та Тернопільську області. За інформацією, роботи планують провести у четвер, 7 грудня, з 10:00 до 15:00 години.

У зв'язку з цими заходами, буде обмежено рух транспорту мостовою конструкцією на 446-му кілометрі дороги М-19 Доманове — Ковель — Чернівці — Тереблече. Передбачено наступний графік обмежень:

Повне призупинення руху на 30 хвилин.

Забезпечений проїзд для всіх видів транспорту протягом 30 хвилин.

Патрульна поліція закликає водіїв планувати свої маршрути заздалегідь, враховуючи ці обмеження.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.