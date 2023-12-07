Працівники Шостого апеляційного адмінсуду проведуть благодійну виставу для дітей із Донецької та Луганської областей

Для дітей із Донецької та Луганської областей покажуть виставу «Вечори на хуторі поблизу Диканьки».

У четвер, 7 грудня, працівники Шостого апеляційного адміністративного суду для дітей із Донецької та Луганської областей проведуть благодійну театральну виставу "Вечори на хуторі поблизу Диканьки". Про це повідомляє пресслужба суду.



Початок о 14:00.



Місце проведення: вулиця Князів Острозьких 8, корпус 30, актова зала Шостого ААС.



Як повідомляється, судді також перерахують кошти Благодійному Фонду "Постраждалі діти війни". До участі у зборі можуть долучитися глядачі вистави.

"Загалом з лютого 2022 року судді Шостого апеляційного адміністративного суду перерахували понад 30 млн грн на підтримку ЗСУ", - йдеться у повідомленні.

Фото: Шостий ААС

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