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При проведенні досліджень експерт використав висновок іншої експертизи, яка стороною обвинувачення не надавалася суду для дослідження, - що вирішив Верховний Суд.

Якщо представник вчинив правочин не в інтересах довірителя, а у власних, то це є підставою для визнання такого правочину недійсним, - Верховний Суд

У такому випадку довіритель не повинен доводити, що цей правочин вчинено не в його інтересах, збитковість правочину, недобросовісність чи нерозумність своїх дій.

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Працівники Шостого апеляційного адмінсуду проведуть благодійну виставу для дітей із Донецької та Луганської областей

11:22, 7 грудня 2023
Для дітей із Донецької та Луганської областей покажуть виставу «Вечори на хуторі поблизу Диканьки».
Працівники Шостого апеляційного адмінсуду проведуть благодійну виставу для дітей із Донецької та Луганської областей
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У четвер, 7 грудня, працівники Шостого апеляційного адміністративного суду для дітей із Донецької та Луганської областей проведуть благодійну театральну виставу "Вечори на хуторі поблизу Диканьки". Про це повідомляє пресслужба суду. 

Початок о 14:00.

Місце проведення: вулиця Князів Острозьких 8, корпус 30, актова зала Шостого ААС.

Як повідомляється, судді також перерахують кошти Благодійному Фонду "Постраждалі діти війни". До участі у зборі можуть долучитися глядачі вистави.

"Загалом з лютого 2022 року судді Шостого апеляційного адміністративного суду перерахували понад 30 млн грн на підтримку ЗСУ", - йдеться у повідомленні. 

 

Фото: Шостий ААС

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