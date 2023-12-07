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Якщо представник вчинив правочин не в інтересах довірителя, а у власних, то це є підставою для визнання такого правочину недійсним, - Верховний Суд

У такому випадку довіритель не повинен доводити, що цей правочин вчинено не в його інтересах, збитковість правочину, недобросовісність чи нерозумність своїх дій.

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СБУ спіймала поплічника росармійців, який допомагав їм тікати від ЗСУ під час деокупації Херсона

13:26, 7 грудня 2023
СБУ затримала поплічника рф, який допоміг рашистам втекти від контрнаступу ЗСУ у Херсоні та переховувався на Миколаївщині.
СБУ спіймала поплічника росармійців, який допомагав їм тікати від ЗСУ під час деокупації Херсона
Джерело фото: СБУ
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Співробітники Служби безпеки України затримали поплічника рф, який допомагав росармійцям втекти від  українських військових під час контрнаступу Збройних Сил України у Херсоні.

Перед деокупацією міста зрадник допомагав окупантам уникнути зіткнень з українськими військами.Фігурант надавав російським військовим інформацію про власників човнів та катерів у місті. Після цього він приходив із озброєними представниками окупаційної сили, які вилучали плавзасоби у власників.

Крім того, фіксувався факт проникнення окупантів до гаража з моторними човнами та їх викрадення. Потім ці "захоплені" плавзасоби позначали літерою "Z" і використовували для переправлення військ та представників окупаційних органів на лівобережну частину області.

Незважаючи на те, що російські військові уникнули затримання, чоловік не встиг втекти разом з ними і спробував сховатися у Миколаївській області. Проте співробітники СБУ встановили його місцезнаходження та затримали. Ним виявився 44-річний житель Херсона, який підтримував окупантів протягом вторгнення російської федерації.

За результатами зібраних доказів йому повідомлено про підозру за частиною 1 статті 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору). Наразі зловмисника тримають під вартою, а йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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