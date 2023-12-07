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  1. В Украине

СБУ поймала пособника росармейцев, который помогал им бежать от ВСУ во время деоккупации Херсона

13:26, 7 декабря 2023
СБУ задержала соратника рф, который помог рашистам сбежать от контрнаступления ВСУ в Херсоне и скрывался на Николаевщине.
СБУ поймала пособника росармейцев, который помогал им бежать от ВСУ во время деоккупации Херсона
Источник фото: СБУ
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Сотрудники Службы безопасности Украины задержали пособника рф, который помогал росармейцам сбежать от украинских военных во время контрнаступления Вооруженных Сил Украины в Херсоне.

Перед деоккупацией города предатель помогал оккупантам избежать столкновений с украинскими войсками. Фигурант предоставлял российским военным информацию о владельцах лодок и катеров в городе. После этого он приходил с вооруженными представителями оккупационной силы, которые изымали плавсредства у владельцев.

Кроме того, фиксировался факт проникновения оккупантов в гараж с моторными лодками и их похищения. Затем эти "захваченные" плавсредства обозначали буквой "Z" и использовали для переправки войск и представителей оккупационных органов на левобережную часть области.

Несмотря на то, что российские военные избежали задержания, мужчина не успел убежать вместе с ними и попытался скрыться в Николаевской области. Однако сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали. Им оказался 44-летний житель Херсона, который поддерживал оккупантов в течение вторжения российской федерации.

По результатам собранных доказательств ему сообщено о подозрении по части 1 статьи 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору). Сейчас злоумышленника держат под стражей, а ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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