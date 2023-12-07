Сотрудники Шестого апелляционного админсуда проведут благотворительное представление для детей из Донецкой и Луганской областей

Для детей из Донецкой и Луганской областей покажут спектакль «Вечера на хуторе близ Диканьки».

В четверг, 7 декабря, работники Шестого апелляционного административного суда для детей из Донецкой и Луганской областей проведут благотворительное театральное представление "Вечера на хуторе близ Диканьки". Об этом сообщает пресс-служба суда.

Начало в 14.00.

Место проведения: улица Князей Острожских 8, корпус 30, актовый зал Шестого ААС.

Как сообщается, судьи также перечислят средства Благотворительному Фонду "Пострадавшие дети войны". К участию в собрании могут приобщиться зрители.

"В целом с февраля 2022 года судьи Шестого апелляционного административного суда перечислили более 30 млн грн в поддержку ВСУ", - говорится в сообщении.

Фото: Шестой ААС

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