Субсидія в Україні: на які види послуг надається допомога

Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області нагадало громадянам, на які види послуг, на які надається субсидія.
У відомстві зазначають, що положенням про порядок призначення житлових субсидій, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 № 848, визначено умови призначення та порядок надання громадянам житлових субсидій.
Види послуг, на які надається субсидія:
- Для погашення комунальних послуг:
- постачання та розподіл природного газу;
- постачання електричної енергії;
- постачання теплової енергії;
- постачання гарячої води;
- централізоване водопостачання;
- централізоване водовідведення;
- управління побутовими відходами.
Для оплати за абонентське обслуговування послуг:
- централізоване водопостачання;
- централізоване водовідведення;
- постачання гарячої води;
- постачання теплової енергії;
- управління побутовими відходами.
- Для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.
Подати заяву на отримання житлової субсидії можна через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України.
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