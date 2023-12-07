Субсидія в Україні: на які види послуг надається допомога

У ПФ повідомили види послуг, на які надається субсидія.

Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області нагадало громадянам, на які види послуг, на які надається субсидія.

У відомстві зазначають, що положенням про порядок призначення житлових субсидій, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 № 848, визначено умови призначення та порядок надання громадянам житлових субсидій.

Види послуг, на які надається субсидія:

- Для погашення комунальних послуг:

- постачання та розподіл природного газу;

- постачання електричної енергії;

- постачання теплової енергії;

- постачання гарячої води;

- централізоване водопостачання;

- централізоване водовідведення;

- управління побутовими відходами.

Для оплати за абонентське обслуговування послуг:

- централізоване водопостачання;

- централізоване водовідведення;

- постачання гарячої води;

- постачання теплової енергії;

- управління побутовими відходами.

- Для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

Подати заяву на отримання житлової субсидії можна через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України.

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