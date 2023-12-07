Які підстави для усунення від права на спадкування: подробиці

Підставою усунення від права на спадкування є негідна поведінка спадкоємця щодо спадкодавця.

Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції нагадало про підстави усунення осіб від права на спадкування в Україні. Ця можливість передбачена законодавством та застосовується у разі виявлення негідної поведінки потенційного спадкоємця щодо спадкодавця.

Начальник Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції Ірина Свистун, зазначила, що усунення від права на спадкування можливе тільки за рішенням суду. Серед підстав усунення від права на спадкування наводяться такі:

Особи, які намагалися здійснити умисне вбивство спадкодавця чи будь-кого з можливих спадкоємців.

Особи, які спробували завдати шкоди спадкодавцю та сприяли своєму праву на спадщину або збільшили свою частку в спадщині.

Батьки, які були позбавлені батьківських прав і не відновлені на момент відкриття спадщини.

Особи, чий шлюб був визнаний недійсним за рішенням суду.

Особи, що ухилялися від надання допомоги безпорадному спадкодавцю.

Ці підстави поширюються на всіх спадкоємців, включаючи тих, хто має право на обов'язкову частку у спадщині.

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