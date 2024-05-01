Переоборудование транспортного средства: как рассчитывается налоговая скидка

По расходам, понесенным в 2023 году, плательщик НДФЛ имеет право получить налоговую скидку по 31 декабря 2024 (включительно).

Главное управление ГНС в Днепропетровской области разъяснило, как рассчитывается налоговая скидка при переоборудовании транспортного средства.

Так, по расходам, понесенным в 2023 году, плательщик налога на доходы физических лиц имеет право получить налоговую скидку по 31 декабря 2024 года (включительно).

Согласно п.п. 14.1.170 п. 14.1 ст. 14 Налогового кодекса Украины налоговая скидка для физических лиц, не являющихся субъектами хозяйствования, – это документально подтвержденная сумма (стоимость) расходов налогоплательщика – резидента в связи с приобретением товаров (работ, услуг) у резидентов – физических или юридических лиц в течение отчетного года, на которую разрешается уменьшение его общего годового налогооблагаемого дохода, полученного по результатам такого отчетного года в виде заработной платы и/или в виде дивидендов, в случаях, определенных НКУ.

Порядок применения налоговой скидки предусмотрен ст. 166 НКУ.

Согласно п.п. 166.3.7 п. 166.3 ст. 166 НКУ налогоплательщик вправе включить в налоговую скидку в уменьшение налогооблагаемого дохода налогоплательщика по результатам отчетного налогового года, определенного с учетом положений п. 164.6 ст. 164 НКУ, или в виде дивидендов, кроме сумм дивидендов, не включаемых в расчет общего месячного (годового) налогооблагаемого дохода, такие фактически осуществленные им в течение отчетного налогового года расходы в виде суммы средств, уплаченных налогоплательщиком в связи с переоборудованием транспортного средства , принадлежащего налогоплательщику, с использованием в виде топлива моторного смесевого, биоэтанола, биодизеля, сжатого или сжиженного газа, других видов биотоплива.

При этом абзацем первым п.п. 166.4.2 п. 166.4 ст. 166 НКУ, в частности, предусмотрено, что общая сумма налоговой скидки, начисленная налогоплательщику в отчетном налоговом году, не может превышать суммы годового общего налогооблагаемого дохода налогоплательщика, начисленного как заработная плата, уменьшенную с учетом положений п. 164.6 ст. 164 НКУ.

Согласно абзацу второму п.п. 166.4.2 п. 166.4 ст. 166 НКУ в случае получения налогоплательщиком в течение отчетного года доходов в виде заработной платы, облагаемых по разным ставкам налога на доходы физических лиц, сумма НДФЛ, на которую уменьшаются налоговые обязательства в связи с реализацией права налогоплательщика на налоговую скидку, определяется в следующем порядке:

- определяются доли (в процентах) дохода, начисленного в виде заработной платы, облагаемые по разным ставкам НДФЛ, в общей сумме годового общего облагаемого налогом дохода, указанного в абзаце первом п.п. 166.4.2 п. 166.4 ст. 166 НКУ (абзац третий п.п. 166.4.2 п. 166.4 ст. 166 НКУ);

- определяется расчетная налогооблагаемая база путем уменьшения общего налогооблагаемого дохода налогоплательщика, полученного в виде заработной платы, на сумму осуществленных налогоплательщиком в течение отчетного налогового года расходов, предусмотренных подпунктами 166.3.1 – 166.3.9 п. 166.3 ст. 166 НКУ (абзац четвертый п.п. 166.4.2 п. 166.4 ст. 166 НКУ);

- определяется расчетная сумма НДФЛ отдельно по каждой ставке путем умножения расчетной налогооблагаемой базы на ставку НДФЛ и долю, определенную в соответствии с абзацем третьим п.п. 166.4.2 п. 166.4 ст. 166 НКУ для соответствующей ставки НДФЛ (абзац пятый п.п. 166.4.2 п. 166.4 ст. 166 НКУ);

- определяется сумма НДФЛ, на которую уменьшаются налоговые обязательства в связи с реализацией налогоплательщиком права на налоговую скидку, как разница между суммой НДФЛ, удержанного в течение отчетного года с налогооблагаемого дохода, начисленного в виде заработной платы, и расчетной суммой налога, определенной в соответствии с абзацем пятым п.п. 166.4.2 п. 166.4 ст. 166 НКУ (абзац шестой п.п. 166.4.2 п. 166.4 ст. 166 НКУ).

При начислении доходов в форме заработной платы налогооблагаемая база определяется как начисленная заработная плата, уменьшенная на сумму страховых взносов в Накопительный фонд, а в случаях, предусмотренных законом, – обязательных в страховых взносах в негосударственный пенсионный фонд, которые в соответствии с законом уплачиваются за счет заработной платы работника, а также на сумму налоговой социальной льготы при ее наличии (п. 164.6 ст. 164 НКУ).

Учитывая изложенное, алгоритм расчета налоговой скидки в связи с переоборудованием транспортного средства рассчитывается следующим образом:

- определяется налогооблагаемая база путем уменьшения годовой суммы начисленной заработной платы на сумму страховых взносов в Накопительный фонд, а также на сумму НСП при ее наличии (информацию о суммах начисленного общего годового налогооблагаемого дохода, примененных НСП и удержанного НДФЛ физические лица получают в виде справки о доходах от своего работодателя);

- на основании подтверждающих документов определяется сумма (стоимость) расходов налогоплательщика – резидента, разрешенных к включению в налоговую скидку;

- рассчитывается сумма НДФЛ, на которую уменьшаются налоговые обязательства в связи с использованием права на налоговую скидку;

- из суммы НДФЛ удержанного (уплаченного) из заработной платы за год вычитаем сумму НДФЛ, определенную как произведение налогооблагаемой базы, уменьшенной на сумму понесенных налогоплательщиком расходов в связи с переоборудованием транспортного средства, и ставки налога.

В случае получения плательщиком в течение отчетного года доходов в виде заработной платы, облагаемых налогом по разным ставкам налога, сумма НДФЛ, на которую уменьшаются налоговые обязательства в связи с реализацией права налогоплательщика на налоговую скидку, определяется в следующем порядке:

- определяются доли (в процентах) дохода, начисленного в виде заработной платы, налогооблагаемые по разным ставкам налога, в общей сумме годового общего налогооблагаемого дохода;

- определяется расчетная налогооблагаемая база за год путем уменьшения суммы начисленной заработной платы на сумму осуществленных расходов;

- определяется расчетная сумма НДФЛ отдельно по каждой ставке путем умножения расчетной налогооблагаемой базы за год на ставку налога и долю;

- определяется сумма НДФЛ, на которую уменьшаются налоговые обязательства в связи с использованием права на налоговую скидку, как разница между суммой НДФЛ, удержанного в течение отчетного года с налогооблагаемого дохода, начисленного в виде заработной платы, и расчетной суммой налога по каждой ставке .

При этом согласно п. 179.8 ст. 179 НКУ сумма, которая должна быть возвращена налогоплательщику, засчитывается на его счет, открытый в банке или небанковском предоставлении платежных услуг, в течение 60 календарных дней после поступления налоговой декларации об имущественном положении и доходах.

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