В Раде назвали условие, при котором законопроект о демобилизации могут внести на рассмотрение депутатов

Проект закона о демобилизации может быть рассмотрен, если до конца лета сохранятся текущие темпы мобилизации.

Секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко отметил, что, если темпы мобилизации сохранятся до конца лета, в парламент можно будет вносить законопроект о демобилизации.

По его словам, Генштаб ВСУ удовлетворен нынешними темпами мобилизации.

«Генеральный штаб сейчас действительно доволен темпами мобилизации. Их удовлетворяет количество мобилизованных, даже превышающее ожидания. Они надеются, что эта тенденция будет сохраняться», – отметил Костенко в комментарии «Украинской правде».

Однако, по словам Костенко, нужно посмотреть, будут ли сохраняться такие темпы как минимум до конца лета.

«Если до конца лета мы увидим, что они сохраняются и повышаются, тогда можно будет нарабатывать и вносить в Раду законопроект о демобилизации», - отметил он.

По мнению Костенко, приблизительный срок готовности соответствующего проекта – октябрь этого года, но только при сохранении текущих тенденций мобилизации.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что законопроект о демобилизации может быть представлен до октября 2024 года.

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