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У Раді назвали умову, за якої законопроект про демобілізацію можуть внести на розгляд депутатів

15:06, 19 червня 2024
Проект закону про демобілізацію можуть розглянути, якщо до кінця літа збережуться поточні темпи мобілізації.
У Раді назвали умову, за якої законопроект про демобілізацію можуть внести на розгляд депутатів
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Секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки Роман Костенко зазначив, якщо темпи мобілізації збережуться до кінця літа, до парламенту можна буде вносити законопроект про демобілізацію.

За його словами, Генштаб ЗСУ задоволений нинішніми темпами мобілізації.

«Генеральний штаб зараз дійсно задоволений темпами мобілізації. Їх задовольняє кількість мобілізованих, яка навіть перевищує очікування. Вони сподіваються, що ця тенденція зберігатиметься», —  зазначив Костенко у коментарі «Українській правді».

Однак, за словами Костенка, треба подивитися, чи зберігатимуться такі темпи, як мінімум, до кінця літа.

«Якщо до кінця літа ми побачимо, що вони зберігаються і підвищуються, тоді можна буде напрацьовувати і вносити до Ради законопроект про демобілізацію», - зазначив він.

На думку Костенка, приблизний термін готовності відповідного проекту – жовтень цього року, але тільки за умови збереження поточних тенденцій мобілізації.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що законопроект про демобілізацію можуть представити до жовтня 2024 року.

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