В Николаеве мужчина повис на 5 этаже за балконом вверх ногами, видео

Мужчина пытался попасть в свою квартиру на пятом этаже через балкон.

В Николаеве сотрудники ГСЧС спасли мужчину, который перевалился за балкон. Как рассказали в ГСЧС, инцидент произошел утром 23 июля.

По предварительной информации, мужчина пытался попасть в собственную квартиру, которая находилась на пятом этаже пятиэтажного жилого дома, через балкон. В какой-то момент он не удержался и чуть не упал вниз, чудом зацепившись за балконное отверстие.

Спасатели с помощью автолестницы спустили мужчину на землю, где его уже ждали медики.

Пострадавшего осмотрели врачи, которые оказали первую помощь. От госпитализации мужчина отказался.

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