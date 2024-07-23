В Николаевской области мужчина подорвался на боеприпасе, который нашел на соседнем дворе

Боеприпас сдетонировал и взорвался, в результате чего мужчина получил минно-взрывную травму.

Иллюстративное фото, источник - ГСЧС

В Николаевской области в селе Мирное мужчина подорвался на боеприпасе, который он нашел на соседнем дворе. Об этом сообщает ГСЧС.

Так, житель села 1987 года рождения нашел в соседнем дворе, вероятно, кассетный снаряд, говорят спасатели.

Боеприпас сдетонировал и взорвался, в результате чего мужчина получил минно-взрывную травму. Его госпитализировали в медицинское учреждение.

«В случае обнаружения предмета извне похожего на взрывоопасный ни в коем случае не подходите к нему, не пытайтесь его самостоятельно обезвредить, не передвигайте и вообще не трогайте. Сообщите экстренные службы по спецлиниям 101 или 102», - отмечают в ГСЧС.

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