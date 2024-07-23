У Миколаївській області чоловік підірвався на боєприпасі, який знайшов на сусідньому подвір'ї

Боєприпас здетонував та вибухнув, внаслідок чого чоловік отримав мінно-вибухову травму.

Ілюстративне фото, джерело - ДСНС

На Миколаївщині у селі Мирне чоловік підірвався на боєприпасі, який він знайшов на сусідньому подвір'ї. Про це повідомляє ДСНС.

Так, мешканець села 1987 року народження знайшов на сусідньому подвір'ї, ймовірно, касетний снаряд, кажуть рятувальники.

Боєприпас здетонував та вибухнув, внаслідок чого чоловік отримав мінно-вибухову травму. Його госпіталізували до медичного закладу.

«У разі виявлення предмета ззовні схожого на вибухонебезпечний в жодному разі не підходьте до нього, не намагайтесь його самостійно знешкодити, не пересувайте та взагалі не чіпайте. Повідомте екстрені служби по спецлініях 101 або 102», - наголошують в ДСНС.

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