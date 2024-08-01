$1500 за избежание мобилизации «по религиозным убеждениям»: на Закарпатье разоблачили новую схему

Человек искал лиц призывного возраста, готовых за денежное вознаграждение получить фиктивные документы о членстве в религиозной организации.

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На Закарпатье правоохранители разоблачили новую схему уклонения от мобилизации.

Так, при процессуальном руководстве Закарпатской областной прокуратуры 45-летнему ужгородцу сообщено о подозрении в препятствовании законной деятельности Вооруженных Сил Украины (ч. 1 ст. 114-1 УК Украины).

Установлено, что подозреваемый – миссионер религиозной организации, действующей на территории Закарпатья. Имея доступ к ней, мужчина искал лиц призывного возраста, готовых за денежное вознаграждение получить фиктивные документы о членстве в объединении.

Основным преимуществом для потенциальных кандидатов было то, что принадлежность к организации подтверждала запрет на прохождения ими военной службы «по религиозным убеждениям».

Присоединиться туда стоило до 1500 долларов с человека. На получении этой суммы средств правоохранители и задержали миссионера организации.

В настоящее время устанавливают все детали незаконной схемы, препятствующей проведению мобилизации в ряды защитников Украины.

Задержанному уже избрали меру пресечения – содержание под стражей с возможностью внести залог.

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