«Заработали» более 1,2 млн грн на продаже несуществующих генераторов: будут судить четырех злоумышленников

Перед судом предстанут участники организованной группы, которые заработали более 1,2 млн грн на продаже вымышленных генераторов. Об этом сообщает Нацполиция.
Правоохранители установили, что с осени 2022 года фигуранты с помощью фейковых онлайн-магазинов обманули 33 человека. В настоящее время обвинительный акт направлен в суд. Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы.
Так, в Киевской области были разоблачены четыре злоумышленника, которые с сентября 2022 по январь 2023 года продавали в интернете вымышленные генераторы.
Организатор мошеннической схемы, 25-летний житель Киевщины, привлек исполнителей - троих своих знакомых в возрасте 32-37 лет.
Установлено, что фигуранты создали веб-страницы, имитирующие интернет-магазины по продаже генераторов и мототехники. Для получения выбранного товара потенциальный покупатель должен произвести полную предоплату. Но после получения средств, злоумышленники переставали выходить на связь и блокировали покупателей. Таким образом фигуранты обманули 33 человека более чем на 1,2 млн грн.
Оперативники идентифицировали злоумышленников и установили вебресурсы и аккаунты, используемые аферистами для противоправной деятельности.
Правоохранители провели ряд обысков по адресам проживания участников группировки на территории Киевской области и города Одесса. Изъяты вещественные доказательства, подтверждающие причастность фигурантов к мошеннической деятельности.
Следователи объявили фигурантам подозрение по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (Мошенничество, совершенное повторно, в условиях военного положения, организованной группой).
В отношении трех злоумышленников (организатора и двух исполнителей) следственные действия завершены, обвинительный акт направлен в суд. В отношении четвертого фигуранта материалы расследования были выделены в отдельное уголовное производство.
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