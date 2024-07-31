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«Заработали» более 1,2 млн грн на продаже несуществующих генераторов: будут судить четырех злоумышленников

23:58, 31 июля 2024
Фигуранты с помощью фейковых онлайн-магазинов обманули 33 человека.
«Заработали» более 1,2 млн грн на продаже несуществующих генераторов: будут судить четырех злоумышленников
Фото из открытых источников
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Перед судом предстанут участники организованной группы, которые заработали более 1,2 млн грн на продаже вымышленных генераторов. Об этом сообщает Нацполиция.

Правоохранители установили, что с осени 2022 года фигуранты с помощью фейковых онлайн-магазинов обманули 33 человека. В настоящее время обвинительный акт направлен в суд. Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы.

Так, в Киевской области были разоблачены четыре злоумышленника, которые с сентября 2022 по январь 2023 года продавали в интернете вымышленные генераторы.

Организатор мошеннической схемы, 25-летний житель Киевщины, привлек исполнителей - троих своих знакомых в возрасте 32-37 лет.

Установлено, что фигуранты создали веб-страницы, имитирующие интернет-магазины по продаже генераторов и мототехники. Для получения выбранного товара потенциальный покупатель должен произвести полную предоплату. Но после получения средств, злоумышленники переставали выходить на связь и блокировали покупателей. Таким образом фигуранты обманули 33 человека более чем на 1,2 млн грн.

Оперативники идентифицировали злоумышленников и установили вебресурсы и аккаунты, используемые аферистами для противоправной деятельности.

Правоохранители провели ряд обысков по адресам проживания участников группировки на территории Киевской области и города Одесса. Изъяты вещественные доказательства, подтверждающие причастность фигурантов к мошеннической деятельности.

Следователи объявили фигурантам подозрение по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (Мошенничество, совершенное повторно, в условиях военного положения, организованной группой).

В отношении трех злоумышленников (организатора и двух исполнителей) следственные действия завершены, обвинительный акт направлен в суд. В отношении четвертого фигуранта материалы расследования были выделены в отдельное уголовное производство.

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