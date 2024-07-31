«Заработали» более 1,2 млн грн на продаже несуществующих генераторов: будут судить четырех злоумышленников

Фигуранты с помощью фейковых онлайн-магазинов обманули 33 человека.

Фото из открытых источников

Перед судом предстанут участники организованной группы, которые заработали более 1,2 млн грн на продаже вымышленных генераторов. Об этом сообщает Нацполиция.

Правоохранители установили, что с осени 2022 года фигуранты с помощью фейковых онлайн-магазинов обманули 33 человека. В настоящее время обвинительный акт направлен в суд. Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы.

Так, в Киевской области были разоблачены четыре злоумышленника, которые с сентября 2022 по январь 2023 года продавали в интернете вымышленные генераторы.

Организатор мошеннической схемы, 25-летний житель Киевщины, привлек исполнителей - троих своих знакомых в возрасте 32-37 лет.

Установлено, что фигуранты создали веб-страницы, имитирующие интернет-магазины по продаже генераторов и мототехники. Для получения выбранного товара потенциальный покупатель должен произвести полную предоплату. Но после получения средств, злоумышленники переставали выходить на связь и блокировали покупателей. Таким образом фигуранты обманули 33 человека более чем на 1,2 млн грн.

Оперативники идентифицировали злоумышленников и установили вебресурсы и аккаунты, используемые аферистами для противоправной деятельности.

Правоохранители провели ряд обысков по адресам проживания участников группировки на территории Киевской области и города Одесса. Изъяты вещественные доказательства, подтверждающие причастность фигурантов к мошеннической деятельности.

Следователи объявили фигурантам подозрение по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (Мошенничество, совершенное повторно, в условиях военного положения, организованной группой).

В отношении трех злоумышленников (организатора и двух исполнителей) следственные действия завершены, обвинительный акт направлен в суд. В отношении четвертого фигуранта материалы расследования были выделены в отдельное уголовное производство.

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