Нужно ли осуществлять перерегистрацию РРО и ПРРО при переименовании названия города, улицы: ответ ГНС

Предприятию необходимо представить соответствующее уведомление.

Государственная налоговая служба разъяснила, необходимо ли осуществлять перерегистрацию РРО и ПРРО при переименовании названия города, улицы.

На основании внесенных изменений в данные правоустанавливающих документов и/или в связи с изменением названия города/улицы для перерегистрации регистраторов расчетных операций/программных регистраторов расчетных операций субъекту хозяйствования необходимо подать уведомление об объектах налогообложения или объектах, пов' связанные с налогообложением или через которые ведется деятельность, по форме №20-ОПП, с пометкой «3 – изменение сведений об объекте налогообложения», в котором указать обновленные данные о местонахождении объекта налогообложения.

После этого, руководствуясь п. 1, 2 главы 3 раздела ІІ Порядка регистрации и применения регистраторов расчетных операций, применяемых для регистрации расчетных операций за товары (услуги), утвержденным приказом Минфина от 14.06.2016 №547, зарегистрированным в Министерстве юстиции Украины 05.07. 2016 г. под №918/29048 «Об утверждении порядков по регистрации регистраторов расчетных операций и книг учета расчетных операций» / пунктами 8, 10 раздела II Порядка регистрации, ведения реестра и применения программных регистраторов расчетных операций, утвержденном приказом Минфина от 23.06. О внесении изменений в приказ Министерства финансов Украины от 14 июня 2016 года №547», зарегистрированном в Министерстве юстиции Украины 07.07.2020 под №635/34918, налогоплательщику необходимо подать заявление о регистрации регистраторов расчетных операций по форме №1-РРО / заявление регистрацию программных регистраторов расчетных операций по форме №1-ПРРО с отметкой «перерегистрация», указав обновленные данные об адресе хозяйственной единицы в разделе 3 «Данные по хозяйственной единице».

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