Чи потрібно здійснювати перереєстрацію РРО та ПРРО у разі перейменування назви міста, вулиці: відповідь ДПС

Суб’єкту господарювання необхідно подати відповідне повідомлення.

Державна податкова служба роз’яснила, чи необхідно здійснювати перереєстрацію РРО та ПРРО у разі перейменування назви міста, вулиці.

На підставі внесених змін до даних правовстановлювальних документів та/або у зв’язку зі зміною назви міста/вулиці для перереєстрації реєстраторів розрахункових операцій/програмних реєстраторів розрахункових операцій суб’єкту господарювання необхідно подати повідомлення про об’єкти оподаткування або об’єкти, пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність, за формою №20-ОПП, з позначкою «3 – зміна відомостей про об’єкт оподаткування», у якому зазначити оновлені дані про місцезнаходження об’єкта оподаткування.

Після цього, керуючись п. 1, 2 глави 3 розділу ІІ Порядку реєстрації та застосування реєстраторів розрахункових операцій, що застосовуються для реєстрації розрахункових операцій за товари (послуги), затвердженим наказом Мінфіну від 14.06.2016 №547, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 05.07.2016 за №918/29048 «Про затвердження порядків щодо реєстрації реєстраторів розрахункових операцій та книг обліку розрахункових операцій» / пунктами 8, 10 розділу II Порядку реєстрації, ведення реєстру та застосування програмних реєстраторів розрахункових операцій, затвердженому наказом Мінфіну від 23.06.2020 №317 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 14 червня 2016 року №547», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 07.07.2020 за №635/34918, платнику податків необхідно подати заяву про реєстрацію реєстраторів розрахункових операцій за формою №1-РРО / заяву про реєстрацію програмних реєстраторів розрахункових операцій за формою №1-ПРРО з позначкою «перереєстрація», зазначивши оновлені дані про адресу господарської одиниці у розділі 3 «Дані щодо господарської одиниці».

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