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«Заробили» понад 1,2 млн грн на продажі неіснуючих генераторів: судитимуть чотирьох зловмисників

23:58, 31 липня 2024
Фігуранти за допомогою фейкових онлайн-магазинів ошукали 33 людей.
«Заробили» понад 1,2 млн грн на продажі неіснуючих генераторів: судитимуть чотирьох зловмисників
Фото з відкритих джерел
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Перед судом постануть учасники організованої групи, які «заробили» понад 1,2 млн грн на продажі вигаданих генераторів. Про це повідомляє Нацполіція.

Правоохоронці встановили, що з осені 2022 року фігуранти за допомогою фейкових онлайн-магазинів ошукали 33 людей. Наразі обвинувальний акт направлено до суду. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі.

Так, на Київщині було викрито чотирьох зловмисників, які з вересня 2022 до січня 2023 років продавали в інтернеті вигадані генератори.

Організатор шахрайської схеми, 25-річний мешканець Київщини, залучив виконавців - трьох своїх знайомих віком 32-37 років.

Встановлено, що фігуранти створили вебсторінки, які імітували інтернет-магазини з продажу генераторів і мототехніки. Для отримання обраного товару потенційний покупець мав зробити повну передоплату. Але після отримання коштів зловмисники переставали виходити на звʼязок і блокували покупців. У такий спосіб фігуранти ошукали 33 особи на понад 1,2 млн грн.

Оперативники ідентифікували зловмисників і встановили вебресурси та акаунти, які аферисти використовували для протиправної діяльності.

Правоохоронці провели низку обшуків за адресами проживання учасників угруповання на території Київської області та міста Одеса. Вилучено речові докази, що підтверджують причетність фігурантів до шахрайської діяльності.

Слідчі оголосили фігурантам підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (Шахрайство, вчинене повторно, в умовах воєнного стану, організованою групою).

Наразі стосовно трьох зловмисників (організатора та двох виконавців) слідчі дії завершено, обвинувальний акт направлено до суду. Відносно четвертого фігуранта матеріали розслідування виділено в окреме кримінальне провадження.

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