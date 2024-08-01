Практика судів
  1. В Україні

$1500 за уникнення мобілізації «з релігійних переконань»: на Закарпатті викрили нову схему

07:00, 1 серпня 2024
Чоловік шукав осіб призовного віку, готових за грошову винагороду одержати фіктивні документи про членство в релігійній організації.
$1500 за уникнення мобілізації «з релігійних переконань»: на Закарпатті викрили нову схему
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Закарпатті правоохоронці викрили нову схему ухилення від мобілізації.

Так, за процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури 45-річному ужгородцеві повідомлено про підозру у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України (ч. 1 ст. 114-1 КК України).

Встановлено, що підозрюваний – місіонер релігійної організації, що діє на території Закарпаття. Маючи доступ до неї, чоловік шукав осіб призовного віку, готових за грошову винагороду одержати фіктивні документи про членство в об’єднанні.

Основною перевагою для потенційних кандидатів було те, що приналежність до організації підтверджувала заборону на проходженнями ними військової служби «за релігійними переконаннями».

Долучитися туди вартувало до 1500 доларів з особи. На отриманні цієї суми коштів правоохоронці і затримали місіонера організації.

Наразі встановлюють усі деталі незаконної схеми, яка перешкоджала проведенню мобілізації до лав захисників України.

Затриманому вже обрали запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внести заставу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Конкурс на посаду судді Конституційного Суду по квоті Президента провалився: доброчесних кандидатів майже немає

Дорадча група експертів визнала доброчесним тільки одного кандидата з шести, відтак буде новий конкурс.

Помічник Камали Гарріс з числа колишніх судових активістів просуває збільшення кількості суддів Верховного Суду США, аби применшити вагу голосів суддів, призначених Трампом

Ключовим помічником кандидатки у президенти США Камали Гарріс є екс-співзасновник неурядової організації Demand Justice, яка закликала збільшити кількість суддів у Верховному Суді, щоб Джо Байден міг призначати «нових ліберальних суддів» і таким чином перебалансувати вагу голосів у ВС США на користь демократів.

В прокуратурах всіх рівнів не вистачає майже 1 500 прокурорів: що відомо

Особливо не вистачає прокурорів в прокуратурах на півдні та на сході країни.

Володимир Зеленський підписав закон про право Кабміну призупинити виплати за зовнішніми боргами до 1 жовтня 2024 року

Кабінет Міністрів отримав право приймати рішення про тимчасове зупинення здійснення платежів за всіма або деякими борговими зобов’язаннями чи гарантійними зобов’язаннями держави.

Запрацював додаток до ЄРДР, який відображає кількість та хід справ проти бізнесу

Дашборд, який є додатком до Єдиного реєстру досудових розслідувань, демонструє кількість відкритих кримінальних справ проти бізнесу Нацполом, СБУ, НАБУ, ДБР та БЕБ.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ірина Галась
    Ірина Галась
    суддя Деснянського районного суду міста Києва
  • Оксана Тарасишина
    Оксана Тарасишина
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Яків Савицький
    Яків Савицький
    суддя Південно-західного апеляційного господарського суду
  • Ірина Васильченко
    Ірина Васильченко
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Юрій Бадюков
    Юрій Бадюков
    суддя Харківського окружного адміністративного суду