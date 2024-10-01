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В Украине запустили автоматический сервис для мгновенного получения справки о страховой истории водителя

07:18, 1 октября 2024
Теперь для получения справки о страховой истории водителя не нужно обращаться в МТСБУ.
В Украине запустили автоматический сервис для мгновенного получения справки о страховой истории водителя
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Моторное (транспортное) страховое бюро Украины сообщило о запуске автоматического сервиса для мгновенного получения справки о страховой истории водителя.

Теперь для получения справки не нужно обращаться в МТСБУ. Достаточно зайти на сервис, авторизоваться любым ЭЦП (включая Дія Підпис), выбрать язык, заполнить обязательные поля и сгенерировать справку. Ее можно скачать в виде PDF. Справка подписана КЭПом и на ней размещен QR-код для проверки.

Предпосылкой стало введение в некоторых странах Европы изменений в условиях пребывания транспортных средств с украинской регистрацией и необходимостью украинцам воспользоваться страховыми услугами иностранных страховых компаний. Для оформления договоров автострахования некоторые иностранные страховые компании просят подтвердить свою страховую историю, а также предоставить информацию об участии в ДТП.

Воспользоваться сервисом можно по ссылке.

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