В Україні запустили автоматичний сервіс для миттєвого отримання довідки про страхову історію водія

Тепер для отримання довідки про страхову історію водія не потрібно звертатися до МТСБУ.

Моторне (транспортне) страхове бюро України повідомило про запуск автоматичного сервісу для миттєвого отримання довідки про страхову історію водія.

Тепер для отримання довідки не потрібно звертатися до МТСБУ. Достатньо зайти на сервіс, авторизуватися будь-яким ЕЦП (включно з ДІЯ-підпис), обрати мову, заповнити обов’язкові поля і згенерувати довідку. Її можна завантажити у вигляді PDF. Довідка підписана КЕПом і на ній розміщено QR-код для перевірки.

Передумовою стало впровадження в деяких країнах Європи змін в умовах перебування транспортних засобів з українською реєстрацією та необхідністю українцям скористатися страховими послугами іноземних страхових компаній. Для оформлення договорів автострахування деякі іноземні страхові компанії просять підтвердити власну страхову історію, а також надати інформацію про участь в ДТП.

Скористатися сервісом можна за посиланням.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.