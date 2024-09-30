В ЦИК объяснили решение о возобновлении работы Госреестра избирателей в части учета избирательных участков

Центральная избирательная комиссия разъяснила свое решение о возобновлении работы Государственного реестра избирателей в части учета избирательных участков.

Фото: suspilne.media

Как известно, ЦИК возобновила функционирование Государственного реестра избирателей в части учета избирательных участков, существующих на постоянной основе.

Позже Центральная избирательная комиссия разъяснила свое решение.

Там зазначили, що постанова від 20 вересня стала черговим кроком у системній та послідовній роботі Комісії щодо відновлення роботи Реєстру, функціонування якого було тимчасово зупинено з початком повномасштабної агресії з метою захисту цілісності бази даних Реєстру, забезпечення захисту персональних даних, що відповідно до Закону зберігаються в базі даних Реєстру, його захисту від несанкціонованого доступу, незаконного використання, копіювання, спотворення, знищення даних Реєстру, забезпечення кіберзахисту автоматизованої інформаційно-комунікаційної системи «Державний реєстр виборців».

«З урахуванням сучасних безпекових викликів та з метою виконання Закону України “Про Державний реєстр виборців” ЦВК як Розпорядник Реєстру почала вживати необхідних технологічних та організаційних заходів із відновлення функціонування Реєстру ще в 2022 та 2023 роках», - заявили у ЦВК.

Так, перший етап відновлення роботи Реєстру ознаменувався поновленням його функціонування в частині періодичної актуалізації (періодичного поновлення) бази даних Реєстру (постанова Комісії від 22 грудня 2023 року № 83 “Про деякі питання часткового відновлення функціонування автоматизованої інформаційно-комунікаційної системи “Державний реєстр виборців”).

У ЦВК наголосили, що водночас під час реалізації цього рішення було виявлено понад 11,5 млн випадків зміни виборчої адреси виборців, а це – понад 33% записів про виборців у базі даних Реєстру. Встановлено також близько 33 тис. випадків перейменування та понад 3 тис. – найменування нових вулиць (проспектів, бульварів, площ, провулків, кварталів, кутків тощо). Окрім того, виявлено майже 87 тис. нових житлових будинків, яким присвоєно номери і які не віднесено до меж жодної виборчої дільниці, утвореної на постійній основі.

За наявною в Комісії інформацією, зруйновано або пошкоджено більше ніж 7,5 тис. приміщень для голосування та/або приміщень ДВК.

Крім того, із набранням чинності Законом України “Про порядок вирішення окремих питань адміністративно-територіального устрою України”, Постановою Верховної Ради України від 19 вересня 2024 року № 3984-IX “Про перейменування окремих населених пунктів та районів” низка населених пунктів змінили свій статус та найменування.

«Відтак, актуалізації потребують дані щодо близько 14 тис. виборчих дільниць, утворених на постійній основі, що становить 43% від загальної їх кількості.

При цьому ЦВК наголошує, що поновлення роботи ДРВ у частині обліку виборчих дільниць, що існують на постійній основі, відбуватиметься без участі органів ведення Реєстру, які не функціонують через бойові дії на відповідній території або її тимчасову окупацію російською федерацією», - повідомили у ЦВК.

Також у Комісії нагадали, що згідно із Законом України “Про Державний реєстр виборців” дані Реєстру можуть бути використані не лише Центральною виборчою комісією з метою вирішення питань організації підготовки та проведення виборів і референдумів, а також іншими державними органами, яким законом надано право доступу до автоматизованих інформаційних систем, реєстрів та банків даних. Зокрема, дані Реєстру у визначених законом випадках можуть бути використані центральним органом виконавчої влади (ЦОВВ), що реалізує державну політику у сфері громадянства, для здійснення його повноважень.

«Також ці дані може використовувати в статистичних цілях ЦОВВ, що реалізує державну політику у сфері статистики, тощо.

ЦВК вчергове звертає увагу, що відповідно до чинного законодавства України вибори під час дії правового режиму воєнного стану не проводяться. Будь-які інші рішення з цього питання законодавець не ухвалював. Однак, попри відсутність в Україні виборчих процесів, життя не зупиняється і кожен державний орган працює над забезпеченням належного функціонування тих державних інструментів, які належать до його компетенції», - додали у ЦВК.

Напомним, нардеп Камельчук опроверг слухи о подготовке к выборам.

Кроме того, в «Слуге народа» объяснили причины принятия ЦИК постановления о возобновлении работы Государственного реестра избирателей

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