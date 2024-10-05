Практика судов
  1. В Украине
  2. / В мире

В Беларуси украинца заочно приговорили к 25 годам тюрьмы за подрыв самолета А-50

10:42, 5 октября 2024
Заочно приговор получил украинец Николай Швец, ранее переданный Украине в рамках обмена.
В Беларуси украинца заочно приговорили к 25 годам тюрьмы за подрыв самолета А-50
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Беларуси 12 человек получили приговоры по делу о подрыве российского радиолокационного самолета А-50 на аэродроме Мачулищи. Украинцу Николаю Швецу, которого считают "основным фигурантом", заочно назначили наказание в виде 25 лет лишения свободы. Об этом сообщает белорусская служба Радио Свобода.

Им инкриминировались до 11 уголовных статей, в частности о "терроризме и государственной измене". Часть приговоров вынесена заочно.

Относительно приговора Николаю Швецу его следствие считает "основным исполнителем организованной диверсии". Ему назначили 25 лет лишения свободы заочно, поскольку освободили из СИЗО летом этого года и передали Украине в рамках обмена.

Речь идет о произошедшем утром 26 февраля 2023 года на аэродроме Мачулищи. Там произошли взрывы возле российского дальнобойного разведчика ДРЛВ А-50. Он был взорван в двух местах. Самолет использовался для наведения ракет для ударов по Украине.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Субъектам лоббирования запретят травлю других субъектов лоббирования – Кабмин утвердил правила нравственного поведения лоббистов

Правительство утвердило правила этики лоббистов, по которым им запрещено совершать моббинг других лоббистов.

ТЦК начнут применять видеорегистраторы для фиксации своих действий – суд или адвокат сможет получить копию записи

Минобороны утвердило инструкцию по применению ТЦК приборов фото- и видеофиксации, согласно которой с целью защиты достоинства и чести личного состава ТЦК записи могут передавать также и журналистам.

Запрет подозреваемому на общение: кто вправе его определять

Делегирование следственным судьей детективам и прокурорам исключительного права суда определять лиц, с которыми подозреваемому запрещено общаться, нарушает Конституцию и Конвенцию – д. ю. н., профессор Николай Мельник.

Условия признания врученным сообщения, отправленного средствами «классической почты» – позиция Верховного Суда

Верховный Суд определил обстоятельства, которые необходимо установить для подтверждения или опровержения факта получения почтового сообщения.

Минфин соглашается на увеличение размера должностного оклада для судей местных судов до 35 прожиточных минимумов, но есть условия

Необходимо сразу же сделать невозможным перерасчет пожизненного денежного содержания для судей.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Руслан Жук
    Руслан Жук
    суддя Кіровоградського окружного адміністративного суду
  • Елла Катаєва
    Елла Катаєва
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Оксана Блажівська
    Оксана Блажівська
    суддя Господарського суду міста Києва