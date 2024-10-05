В Беларуси украинца заочно приговорили к 25 годам тюрьмы за подрыв самолета А-50

Заочно приговор получил украинец Николай Швец, ранее переданный Украине в рамках обмена.

В Беларуси 12 человек получили приговоры по делу о подрыве российского радиолокационного самолета А-50 на аэродроме Мачулищи. Украинцу Николаю Швецу, которого считают "основным фигурантом", заочно назначили наказание в виде 25 лет лишения свободы. Об этом сообщает белорусская служба Радио Свобода.

Им инкриминировались до 11 уголовных статей, в частности о "терроризме и государственной измене". Часть приговоров вынесена заочно.

Относительно приговора Николаю Швецу его следствие считает "основным исполнителем организованной диверсии". Ему назначили 25 лет лишения свободы заочно, поскольку освободили из СИЗО летом этого года и передали Украине в рамках обмена.

Речь идет о произошедшем утром 26 февраля 2023 года на аэродроме Мачулищи. Там произошли взрывы возле российского дальнобойного разведчика ДРЛВ А-50. Он был взорван в двух местах. Самолет использовался для наведения ракет для ударов по Украине.

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