У Білорусі українця заочно засудили до 25 років ув’язнення за підрив літака А-50

Заочно вирок отримав українець Микола Швець, якого раніше передали Україні в межах обміну.

У Білорусі 12 осіб отримали вироки у справі про підрив російського радіолокаційного літака А-50 на аеродромі Мачулищі. Українцю Миколі Швецю, якого вважають "основним фігурантом", заочно призначили покарання у вигляді 25 років позбавлення волі. Про це повідомляє білоруська служба «Радіо Свобода».

Їм інкримінували до 11 кримінальних статей, зокрема про "тероризм та державну зраду". Частину вироків ухвалили заочно.

Щодо вироку Миколі Швецю, його слідство вважає "основним виконавцем організованої диверсії". Йому дали 25 років позбавлення волі заочно, оскільки звільнили із СІЗО влітку цього року та передали Україні в рамках обміну.

Йдеться про подію, яка сталась вранці 26 лютого 2023 року на аеродромі Мачулищі. Там сталися вибухи біля російського далекобійного літака-розвідника ДРЛВ А-50. Його було підірвано у двох місцях. Літак використовували для наведення ракет для ударів по Україні.

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