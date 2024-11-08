Кабмин уволил Александра Сергея с должности замминистра обороны

Также правительство приняло распоряжение об увольнении председателя Государственной службы геологии и недр Украины.

Кабинет Министров Украины провел заседание, в ходе которого принял ряд кадровых решений. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Правительство приняло распоряжение об увольнении:

Александра Сергея с должности заместителя Министра обороны Украины

Романа Опимаха с должности председателя Государственной службы геологии и недр Украины

Временно возложено на исполнение обязанностей председателя Государственной службы геологии и недр Украины на Сергея Дехтяренко.

Поддержаны Проекты Указов Президента о:

- Увольнение Юрия Погуляйко с должности председателя Волынской областной государственной администрации

- назначение Ивана Рудницкого председателем Волынской областной государственной администрации

- назначение Мирослава Белецкого главой Закарпатской областной государственной администрации

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