Кабмин уволил Александра Сергея с должности замминистра обороны

Кабинет Министров Украины провел заседание, в ходе которого принял ряд кадровых решений. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
Правительство приняло распоряжение об увольнении:
Александра Сергея с должности заместителя Министра обороны Украины
Романа Опимаха с должности председателя Государственной службы геологии и недр Украины
Временно возложено на исполнение обязанностей председателя Государственной службы геологии и недр Украины на Сергея Дехтяренко.
Поддержаны Проекты Указов Президента о:
- Увольнение Юрия Погуляйко с должности председателя Волынской областной государственной администрации
- назначение Ивана Рудницкого председателем Волынской областной государственной администрации
- назначение Мирослава Белецкого главой Закарпатской областной государственной администрации
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