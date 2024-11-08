Кабмін звільнив Олександра Сергія з посади заступника міністра оборони

Кабінет Міністрів України провів засідання, під час якого прийняв низку кадрових рішень. Про це повідомив представник Уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.
Уряд ухвалив розпорядження про звільнення:
Олександра Сергія з посади заступника Міністра оборони України
Романа Опімаха з посади Голови Державної служби геології та надр України
Тимчасово покладано виконання обов'язків голови Державної служби геології та надр України на Сергія Дехтяренка.
Підтримано Проекти Указів Президента про:
- звільнення Юрія Погуляйка з посади голови Волинської обласної державної адміністрації
- призначення Івана Рудницького головою Волинської обласної державної адміністрації
- призначення Мирослава Білецького головою Закарпатської обласної державної адміністрації
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