Кабмін звільнив Олександра Сергія з посади заступника міністра оборони

Також уряд ухвалив розпорядження про звільнення голови Державної служби геології та надр України.

Фото: КМУ

Кабінет Міністрів України провів засідання, під час якого прийняв низку кадрових рішень. Про це повідомив представник Уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

Уряд ухвалив розпорядження про звільнення:

Олександра Сергія з посади заступника Міністра оборони України

Романа Опімаха з посади Голови Державної служби геології та надр України

Тимчасово покладано виконання обов'язків голови Державної служби геології та надр України на Сергія Дехтяренка.

Підтримано Проекти Указів Президента про:

- звільнення Юрія Погуляйка з посади голови Волинської обласної державної адміністрації

- призначення Івана Рудницького головою Волинської обласної державної адміністрації

- призначення Мирослава Білецького головою Закарпатської обласної державної адміністрації

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