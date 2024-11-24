На Киевщине из пруда извлекли тело мужчины

Погибшим оказался местный житель 1954 года.

В пруду в поселке Ставище в Киевской области обнаружили тело мужчины. Оказалось, что это местный житель. Об этом сообщает ГСЧС.

Отмечается, что в оперативно-диспетчерскую службу Белоцерковского района поступило сообщение о том, что в поселке Ставище, близ улицы Заречная, на поверхности местного пруда находится тело человека.

На место прибыли спасатели.

Они изъяли тело мужчины из водоема без признаков жизни. Погибшим оказался местный житель 1954 года рождения.

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