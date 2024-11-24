На Київщині зі ставка дістали тіло чоловіка

Загиблим виявився місцевий житель 1954 року народження.

Фото: ДСНС

В ставку селища Ставище на Київщині виявили тіло чоловіка. Виявилося, що це місцевий житель. Про це повідомляє ДСНС.

Зазначається, що до оперативно-диспетчерської служби Білоцерківського району надійшло повідомлення про те, що в селищі Ставище, поблизу вулиці Зарічна, на поверхні місцевого ставу знаходиться тіло людини.

На місце прибули рятувальники.

Вони вилучили тіло чоловіка з водойми без ознак життя. Загиблим виявився місцевий мешканець 1954 року народження.

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