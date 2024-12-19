В январе 2025 года ЕС предоставит Украине макрофинансовую помощь в размере 18,1 млрд евро

Еврокомиссар Валдис Домбровскис подтвердил предоставление Украине макрофинансовой помощи в €18,1 млрд.

Фото: Telegram / Денис Шмыгаль

Еврокомиссар по вопросам экономики и производительности Валдис Домбровскис во время разговора с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем подтвердил предоставление Украине макрофинансовой помощи в размере 18,1 млрд евро. Об этом сообщил Денис Шмыгаль, отметив, что первый транш ожидается уже в январе.

«Валдис Домбровскис подтвердил предоставление важной макрофинансовой помощи для Украины в размере 18,1 млрд евро в рамках инициативы G7 по ускорению доходов. Первый транш ожидаем получить уже в январе», - отметил Шмыгаль.

Премьер также поблагодарил Евросоюз за финансирование в рамках Ukraine Facility, отметив, что в этом году Украина получила €16 млрд.

Во время встречи стороны обсудили идею создания механизма восстановления страны по принципу плана Маршалла, в частности объединение замороженных российских активов и фондов ЕС в долгосрочный план восстановления. Это позволит привлекать европейские компании к восстановлению на взаимовыгодных условиях.

«Договорились провести межправительственные консультации с ЕС в начале следующего года. Валдис Домбровскис заверил в дальнейшей гуманитарной, военной и экономической поддержке Украины», - добавил Шмыгаль.

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