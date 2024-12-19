В Дарницком районе Киева в результате ДТП вспыхнули автомобили, видео

В результате столкновения произошло возгорание автомобилей.

В Киеве в результате аварии в Дарницком районе вспыхнули автомобили.

Как сообщили в Патрульной полиции, правоохранители выяснили, что водитель авто Volkswagen не соблюдал безопасную дистанцию ​​и въехал в транспортное средство JAC. В результате чего произошло возгорание автомобилей.

К счастью, обошлось без травмированных.

По информации полиции, во время общения с вероятным виновником ДТП правоохранители заметили у водителя явные признаки алкогольного опьянения. Мужчина согласился пройти осмотр с помощью электроприбора Drager. Результат – 1,66 промилле.

Следовательно, инспекторы составили на мужчину протоколы по ст. 124 (Нарушение ПДД, что привело к ДТП) и по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) КУоАП и вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу.

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