У Дарницькому районі Києва внаслідок ДТП спалахнули автомобілі, відео

Внаслідок зіткнення сталося загоряння автомобілів.

У Києві в результаті автопригоди в Дарницькому районі спалахнули автомобілі.

Як повідомили у Патрульній поліції, правоохоронці з’ясували, що водій авто Volkswagen не дотримався безпечної дистанції та в'їхав в транспортний засіб JAC. Внаслідок чого сталося загоряння автомобілів.

На щастя, обійшлося без травмованих.

За інформацією поліції, під час спілкування з ймовірним винуватцем ДТП правоохоронці помітили у керманича явні ознаки алкогольного сп'яніння. Чоловік погодився пройти огляд за допомогою електроприладу Drager. Результат — 1,66 проміле.

Відтак, інспектори склали на чоловіка протоколи за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) та за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння) КУпАП та викликали на місце події слідчого-оперативну групу.

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