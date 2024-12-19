Гра S.T.A.L.K.E.R. 2 може отримати екранізацію на Netflix

GSC Game World ведуть перемовини із Netflix щодо екранізації гри.

GSC Game World веде перемовини з Netflix щодо екранізації гри S.T.A.L.K.E.R. 2. Про це повідомив співвласник GSC Game World Максим Кріппа, пише Forbes Ukraine.

На питання чи має GSC Game World в планах продаж прав на екранізацію гри, Кріппа відповів, що «вже ведуться певні переговори з Netflix».

«Є дуже гарний приклад компанії CD Projekt Red у Польщі, яка випустила “Відьмака”. Це національна гордість поляків — є книга, гра, серіал на Netflix. У S.T.A.L.K.E.R. 2 є така сама перспектива, тільки українська. Мені б хотілося, щоб ми отримали серіал на Netflix. Певні переговори наразі ведуться, але питання ще не вирішене», — розповів він.

Нагадаємо, що у грі «S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля» звучить понад 120 треків українських артистів. Туди потрапили треки The Hardkiss, Ziferblat, Jerry Heil, Христини Соловій, ТНМК, Миколи Мозгового, «хейтспіч» та інших.

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