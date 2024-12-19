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Игра S.T.A.L.K.E.R. 2 может получить экранизацию на Netflix

22:00, 19 декабря 2024
GSC Game World ведут переговоры с Netflix по поводу экранизации игры.
Игра S.T.A.L.K.E.R. 2 может получить экранизацию на Netflix
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GSC Game World ведет переговоры с Netflix по поводу экранизации игры S.T.A.L.K.E.R. 2. Об этом сообщил совладелец GSC Game World Максим Криппа, пишет Forbes Ukraine.

На вопрос есть ли в планах GSC Game World продаж прав на экранизацию игры, Криппа ответил, что «уже ведутся определенные переговоры с Netflix».

«Есть очень хороший пример компании CD Projekt Red в Польше, которая выпустила "Ведьмака". Это национальная гордость поляков – есть книга, игра, сериал на Netflix. В S.T.A.L.K.E.R. 2 есть такая же перспектива, только украинская. Мне бы хотелось, чтобы мы получили сериал на Netflix. Определенные переговоры ведутся, но вопрос еще не решен», — рассказал он.

Напомним, что в игре «S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля» звучит более 120 треков украинских артистов. Туда попали треки The Hardkiss, Ziferblat, Jerry Heil, Кристины Соловийй, ТНМК, Николая Мозгового, «хейтспич» и других.

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