В S.T.A.L.K.E.R. 2 играет более 120 треков украинских артистов

Всего в плейлист вошли 120 песен общей продолжительностью более 7 часов.

Источник фото: stalker2.com

В игре «S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля» звучит более 120 треков украинских артистов. Туда попали треки The Hardkiss, Ziferblat, Jerry Heil, Кристины Соловийй, ТНМК, Николая Мозгового, «хейтспич» и других. Об этом пишет Forbes Украина.

За создание плейлиста отвечала компания Geisha Ninja Samurai, получившая заказы от студии GSC Game World в 2021 году. Соучредитель компании Андрей Зайцев отметил, что треки отобрали так, чтобы воссоздать атмосферу 1980-1990-х годов, характерную для эстетики игры. Уникальной чертой стало то, что многие треки записаны в андеграундном качестве, которое придает подлинность.

Отдельно для радиостанции в игре были отобраны украинские фольклорные треки. Это помогло создать аутентичную атмосферу, близкую к жизни в Украине. Зайцев описывает радио в S.T.A.L.K.E.R. 2 как то, что «слушал бы обычный человек в маршрутке Львов – Коломыя».

Всего в плейлист вошли 120 песен общей продолжительностью более 7 часов. Его можно послушать на YouTube Music и Spotify.

Ране мы писали, что релиз S.T.A.L.K.E.R. 2 перегрузил украинских провайдеров — скорость интернета в Украине резко упала.

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