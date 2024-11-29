Практика судов
  1. Судебная практика
  2. / Верховный Суд

Исключает ли наличие форс-мажорных обстоятельств возможность внесения изменений в договор в связи с существенным изменением обстоятельств – постановление КХС ВС

09:42, 29 ноября 2024
ООО обратилось с иском, в котором просило внести изменения в договор путем продления сроков исполнения обязательств, увеличения срока действия договора.
Исключает ли наличие форс-мажорных обстоятельств возможность внесения изменений в договор в связи с существенным изменением обстоятельств – постановление КХС ВС
Фото: reuters.com
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Наличие форс-мажорных обстоятельств исключает возможность внесения изменений в договор в связи с существенным изменением обстоятельств. Об этом говорится в постановлении КХС ВС от 10 октября 2024 г. по делу № 910/332/24.

ТОВ звернулося з позовом, у якому просило внести зміни до договору шляхом продовження строків виконання зобов’язань, збільшення строку дії договору, обґрунтовуючи вимоги тим, що обставини, якими сторони керувалися при укладенні договору, істотно змінилися з 2023 року через обставини непереборної сили (посилення ворожих атак / обстрілів, мобілізацію та ін.), а тому позивач має право на внесення змін до договору на підставі ст. 652 ЦК України та п. 4 ч. 5 ст.  41 Закону України «Про публічні закупівлі».

Місцевий господарський суд відмовив у задоволенні позову з огляду на те, що  договір сторони уклали вже під час дії воєнного стану та запровадження мобілізаційних заходів, наслідки чого позивач мав враховувати під час підписання договору, а зазначені позивачем обставини непереборної сили, що виникли з 2023 року, існували на момент вчинення правочину. Крім того, Закон України «Про публічні закупівлі» не передбачає випадків обов’язкового продовження строку дії договору, укладеного за результатами публічної закупівлі, на вимогу однієї зі сторін, у тому числі, шляхом звернення до суду, що свідчить про відсутність підстав для задоволення позову щодо внесення змін у договір відповідно до ст. 652 ЦК України та п. 4 ч. 5 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі». Постановою апеляційного господарського суду це рішення скасоване й позов задоволений.

КГС ВС, залишаючи без змін рішення суду першої інстанції та скасовуючи постанову апеляційного суду, зазначив таке.

Висновки апеляційного суду про наявність підстав для застосування до спірних правовідносин ст. 652 ЦК України та внесення змін у договір на підставі цієї норми при одночасному встановленні підстав для задоволення позову з огляду на існування обставин непереборної сили, свідчать про неправильне застосування апеляційним судом вказаної норми матеріального права у цьому разі, оскільки за наявності форс-мажору положення ст. 652 ЦК України не застосовуються.

Позивач міг і повинен був за певної обачності передбачити виникнення труднощів у виконанні договору, що пов’язані з введенням воєнного стану, зважаючи на те, що на момент укладення договору по всій території України вже було введено воєнний стан. Тому настання зазначених ним подій не може розглядатися як підстава для внесення змін в окремі пункти договору та додатку до нього у зв’язку з істотною зміною обставин, а наявність обставин непереборної сили суд першої інстанції не встановив.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд Верховный Суд решение суда судебная практика

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Повестка не может быть обжалована ни в одном суде, потому что этот документ является лишь средством оповещения – Верховный Суд

Верховный Суд еще раз напомнил, что обязанность военнообязанного лица явиться по вызову в ТЦК установлена ​​не повесткой, а законом №2232-XII

Следует ли после выделения материалов уголовного производства сообщать лицу о новом подозрении или об изменении ранее сообщенного подозрения – позиция Верховного Суда

Верховный Суд объяснил, нужно ли в выделенном уголовном производстве дополнительно уведомлять лицо о подозрении в совершении преступления.

Удаленный доступ к программе документооборота суда – райсуд сообщил о несанкционированном вмешательстве

Районный суд сообщил, что представитель ГП «ИСС» установил на компьютер одного из судей программу удаленного доступа к программе документооборота суда, но не объяснил, зачем это сделал.

Само по себе воинское звание не может считаться признаком военного должностного лица – Верховный Суд высказался по поводу квалификации превышения полномочий

Верховный Суд не согласился с выводом судов предыдущих инстанций, что осужденный к моменту совершения действий был военным должностным лицом и, таким образом, субъектом преступления по ст. 426-1 УК, потому что он по воинскому званию был начальником рядового.

Дело о лишении судьи Верховного Суда допуска к государственной тайне – Высший совет правосудия пока не решил, как реагировать на действия СБУ

В Высшем совете правосудия хотели отказать в реагировании на сообщение о давлении на судью Верховного Суда, но пока решили подумать.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Альона Мазур
    Альона Мазур
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва