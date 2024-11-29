29 ноября – какой сегодня праздник и главные события

29 ноября в Украине и мире празднуют Черную пятницу.

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В пятницу, 29 ноября, в Украине и мире отмечают ряд праздников. Также в этот день в прошлом произошло несколько важных событий.

29 ноября в Украине и мире празднуют Черную пятницу. Это неофициальное начало сезона рождественских распродаж, который отмечается на следующий день после Дня благодарения в США, то есть в четвертую пятницу ноября. В этот день магазины предлагают значительные скидки и акции привлекая большое количество покупателей. Черная пятница популярна не только в США, но и во многих других странах, в частности, в Украине, где скидки тоже становятся традиционными.

Название «Черная пятница» возникло в Филадельфии в 1960-х годах, когда полиция начала так называть день из-за значительных пробок и хаоса, вызванных массовыми покупками. Впоследствии термин получил более положительное значение, ассоциируясь с «выходом в плюс» для магазинов (убытки в бухгалтерии обозначаются красным цветом, а доходы — черным).

Также 29 ноября Всеукраинский день логиста. Это профессиональный праздник, который отмечается в Украине, чтобы почтить работников отрасли логистики. Этот день не является официальным государственным праздником, но активно отмечается специалистами в сфере транспорта, складирования, снабжения, таможенного оформления и управления цепями снабжения.

А еще 29 ноября Всемирный день муравьедов. Его цель – привлечь внимание к этим удивительным животным, которые являются важной частью экосистем и нуждаются в защите из-за угрозы исчезновения. Муравьеды – это млекопитающие, принадлежащие к подряду Vermilingua. Они обитают в основном в тропических и субтропических лесах Центральной и Южной Америки.

29 ноября празднуют Международный день женщин-правозащитниц. Праздник чествует женщин, которые активно защищают права человека, способствуют социальной справедливости, гендерному равенству и миру. День призван поддержать их труд, обратить внимание на риски, с которыми они сталкиваются, и повысить осведомленность о важности их вклада. Этот день был провозглашен в 2004 году в рамках международного женского движения и поддержан Организацией Объединенных Наций. Он подчеркивает специфические вызовы, с которыми сталкиваются женщины-правозащитницы, особенно работающие в сложных условиях или противостоящие дискриминации и насилию.

Также 29 ноября Международный день системного инженера. Это профессиональный праздник, отмечающий вклад системных инженеров в развитие технологий, инфраструктуры и инноваций. Этот день не имеет официальной даты, но обычно отмечается в профессиональных кругах в январе, что совпадает с деятельностью Международного совета по системной инженерии (INCOSE).

А еще 29 ноября Международный день ягуара. Этот праздник был начат для повышения осведомленности о важности сохранения ягуаров и их природной среды. Ягуар является не только символом дикой природы Америки, но важным компонентом экосистем, в которых он живет.

29 ноября празднуют Всемирный день информации. Всемирный день информации направлен на популяризацию доступа к информации для каждого, подчеркивая ее значение для развития общества и отдельных людей.

Какой сегодня церковный праздник

29 ноября в церковном календаре – день памяти святых мучеников Парамона и Филумена. Они были римскими военными, ставшими мучениками за веру в Христа. Их жизнь и подворные действия чествуются в христианской традиции. Святой мученик Парамон был римским военным, верившим во Христа и открывшим свою веру перед другими солдатами. Он был казнен за свою веру. Святой мученик Филумен также был римским военным, ставшим мучеником за веру во Христа. Его жизнь и мученичество почитаются в христианской традиции. Эти святые являются символами веры и отваги, и их истории вдохновляют христиан на верность своей вере даже перед лицом смерти.

Календарь важных событий за 29 ноября

1830 год — в Варшаве начинается Ноябрьское восстание 1830-1831 годов;

1899 год — основывают испанский футбольный клуб «Барселона»;

1929 год — американский пилот Ричард Берд с тремя компаньонами первым в мире перелетает Южный полюс самолетом;

1947 год — Генеральная Ассамблея ООН принимает решение о разделе подмандатной территории Палестины и создании там независимых еврейских и арабских государств, как следствие появляется Государство Израиль;

1959 год — церемонию вручения наград «Грэмми» впервые показывают по американскому телевидению;

1963 год — президент США Линдон Джонсон подписывает распоряжение об учреждении Комиссии во главе с Верховным судьей Эрлом Уорреном для расследования покушения на президента Джона Кеннеди, совершенное неделю до этого;

1990 год — Совет Безопасности ООН принимает резолюцию, позволяющую применить против Ирака силу в случае, если он не выведет свои войска из Кувейта до 15 января 1991 года;

1994 год — Верховная Рада Украины ратифицирует Конвенцию об охране биологического разнообразия, подписанную 11 июня 1992 года в Рио-де-Жанейро;

1996 год — международный трибунал из бывшей Югославии выносит свой первый приговор;

1999 год — с целью введения атрибутов украинской государственности указом президента № 1507/99 было постановлено, что официальными символами главы государства являются: Флаг (штандарт) Президента Украины, Знак Президента Украины, Гербовая печать Президента Украины, Булава Президента Украины;

2007 год — депутаты от избирательных блоков «БЮТ» и «Наша Украина — Народная Самооборона» создают коалицию в новоизбранной Верховной Раде 6-го созыва.

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