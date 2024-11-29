29 листопада – яке сьогодні свято та головні події

29 листопада в Україні і світі святкують Чорну п'ятницю.

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У п’ятницю, 29 листопада, в Україні та у світі відзначають низку свят. Також цього дня у минулому сталося кілька важливих подій.

29 листопада в Україні і світі святкують Чорну п'ятницю. Це неофіційний початок сезону різдвяних розпродажів, який відзначається наступного дня після Дня подяки в США, тобто в четверту п’ятницю листопада. Цього дня магазини пропонують значні знижки та акції, залучаючи велику кількість покупців. Чорна п'ятниця популярна не тільки в США, а й у багатьох інших країнах, зокрема в Україні, де знижки теж стають традиційними.

Назва «Чорна п'ятниця» виникла у Філадельфії у 1960-х роках, коли поліція почала так називати день через значні затори та хаос, спричинені масовими покупками. Згодом термін отримав позитивніше значення, асоціюючись із «виходом у плюс» для магазинів (збитки в бухгалтерії позначаються червоним кольором, а прибутки — чорним).

Також 29 листопада Всеукраїнський день логіста. Це професійне свято, яке святкують в Україні, щоби вшанувати працівників галузі логістики. Цей день не є офіційним державним святом, але активно відзначається фахівцями у сфері транспорту, складування, постачання, митного оформлення та управління ланцюгами постачання.

А ще 29 листопада Всесвітній день мурахоїдів. Його мета — привернути увагу до цих дивовижних тварин, які є важливою частиною екосистем і потребують захисту через загрозу зникнення. Мурахоїди — це ссавці, що належать до підряду Vermilingua. Вони мешкають переважно в тропічних і субтропічних лісах Центральної та Південної Америки.

29 листопада святкують Міжнародний день жінок-правозахисниць. Свято вшановує жінок, які активно захищають права людини, сприяють соціальній справедливості, гендерній рівності та миру. День покликаний підтримати їхню працю, звернути увагу на ризики, з якими вони стикаються, та підвищити обізнаність про важливість їхнього внеску. Цей день був проголошений 2004 року в межах міжнародного жіночого руху та підтриманий Організацією Об’єднаних Націй. Він підкреслює специфічні виклики, з якими стикаються жінки-правозахисниці, особливо ті, які працюють у складних умовах або протистоять дискримінації та насильству.

Також 29 листопада Міжнародний день системного інженера. Це професійне свято, яке відзначає внесок системних інженерів у розвиток технологій, інфраструктури та інновацій. Цей день не має офіційної фіксованої дати, але зазвичай відзначається у професійних колах у січні, що збігається з діяльністю Міжнародної ради з системної інженерії (INCOSE).

А ще 29 листопада Міжнародний день ягуара. Це свято було започатковане для підвищення обізнаності про важливість збереження ягуарів і їхнього природного середовища. Ягуар є не лише символом дикої природи Америки, але й важливим компонентом екосистем, в яких він живе.

29 листопада святкують Всесвітній день інформації. Всесвітній день інформації спрямований на популяризацію доступу до інформації для кожного, підкреслюючи її значення для розвитку суспільства та окремих людей.

Яке сьогодні церковне свято

29 листопада в церковному календарі – день пам’яті святих мучеників Парамона та Філумена. Вони були римськими військовими, які стали мучениками за віру в Христа. Їхні життя і подвірні дії вшановуються в християнській традиції. Святий мученик Парамон був римським військовим, який вірив у Христа і відкрив свою віру перед іншими солдатами. Він був страчений за свою віру. Святий мученик Філумен також був римським військовим, який став мучеником за віру в Христа. Його життя і мучеництво вшановуються в християнській традиції. Ці святі є символами віри і відваги, і їхні історії надихають християн на вірність своїй вірі навіть перед обличчям смерті.

Календар важливих подій за 29 листопада

1830 рік — у Варшаві починається Листопадове повстання 1830—1831 років;

1899 рік — засновують іспанський футбольний клуб «Барселона»;

1929 рік — американський пілот Річард Берд з трьома компаньйонами першим у світі перелітає Південний полюс літаком;

1947 рік — Генеральна Асамблея ООН ухвалює рішення про розділення підмандатної території Палестини і створення там незалежних єврейської й арабської держав, як наслідок з'являється Держава Ізраїль;

1959 рік — церемонію вручення нагород «Ґреммі» вперше показують по американському телебаченню;

1963 рік — президент США Ліндон Джонсон підписує розпорядження про заснування Комісії на чолі з Верховним суддею Ерлом Ворреном для розслідування замаху на президента Джона Кеннеді, вчиненого тиждень перед тим;

1990 рік — Рада Безпеки ООН ухвалює резолюцію, яка дозволяла застосувати проти Ірака силу у разі, якщо він не виведе свої війська з Кувейту до 15 січня 1991 року;

1994 рік — Верховна Рада України ратифікує Конвенцію про охорону біологічного різноманіття, підписану 11 червня 1992-го у Ріо-де-Жанейро;

1996 рік — міжнародний трибунал з колишньої Юґославії виносить свій перший вирок;

1999 рік — з метою запровадження атрибутів української державності указом Президента № 1507/99 було постановлено, що офіційними символами глави держави є: Прапор (штандарт) Президента України, Знак Президента України, Гербова печатка Президента України, Булава Президента України;

2007 рік — депутати від виборчих блоків «БЮТ» та «Наша Україна — Народна Самооборона» створюють коаліцію у новообраній Верховній Раді 6-го скликання.

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