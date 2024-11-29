У S.T.A.L.K.E.R. 2 грає понад 120 треків українських артистів

Загалом до плейлиста увійшли 120 пісень загальною тривалістю понад 7 годин.

Джерело фото: stalker2.com

У грі «S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля» звучить понад 120 треків українських артистів. Туди потрапили треки The Hardkiss, Ziferblat, Jerry Heil, Христини Соловій, ТНМК, Миколи Мозгового, «хейтспіч» та інших. Про це пише Forbes Україна.

За створення плейлиста відповідала компанія Geisha Ninja Samurai, яка отримала замовлення від студії GSC Game World у 2021 році. Співзасновник компанії Андрій Зайцев зазначив, що треки відібрали так, аби відтворити атмосферу 1980-1990-х років, характерну для естетики гри. Унікальною рисою стало те, що багато треків записані в андеграундній якості, яка додає автентичності.

Окремо для радіостанції в грі були відібрані українські фольклорні треки. Це допомогло створити автентичну атмосферу, близьку до життя в Україні. Зайцев описує радіо в S.T.A.L.K.E.R. 2 як те, що «слухала б звичайна людина в маршрутці Львів – Коломия».

Загалом до плейлиста увійшли 120 пісень загальною тривалістю понад 7 годин. Його можна послухати на YouTube Music та Spotify.

Раніше ми писали, що реліз S.T.A.L.K.E.R. 2 перевантажив українських провайдерів — швидкість інтернету в Україні різко впала.

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