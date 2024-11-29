Практика судів
  1. В Україні
  2. / Суспільство

У S.T.A.L.K.E.R. 2 грає понад 120 треків українських артистів

10:54, 29 листопада 2024
Загалом до плейлиста увійшли 120 пісень загальною тривалістю понад 7 годин.
У S.T.A.L.K.E.R. 2 грає понад 120 треків українських артистів
Джерело фото: stalker2.com
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У грі «S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля» звучить понад 120 треків українських артистів. Туди потрапили треки The Hardkiss, Ziferblat, Jerry Heil, Христини Соловій, ТНМК, Миколи Мозгового, «хейтспіч» та інших. Про це пише Forbes Україна.

За створення плейлиста відповідала компанія Geisha Ninja Samurai, яка отримала замовлення від студії GSC Game World у 2021 році. Співзасновник компанії Андрій Зайцев зазначив, що треки відібрали так, аби відтворити атмосферу 1980-1990-х років, характерну для естетики гри. Унікальною рисою стало те, що багато треків записані в андеграундній якості, яка додає автентичності.

Окремо для радіостанції в грі були відібрані українські фольклорні треки. Це допомогло створити автентичну атмосферу, близьку до життя в Україні. Зайцев описує радіо в S.T.A.L.K.E.R. 2 як те, що «слухала б звичайна людина в маршрутці Львів – Коломия».

Загалом до плейлиста увійшли 120 пісень загальною тривалістю понад 7 годин. Його можна послухати на YouTube Music та Spotify.

Раніше ми писали, що реліз S.T.A.L.K.E.R. 2 перевантажив українських провайдерів — швидкість інтернету в Україні різко впала.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Повістка не може бути оскаржена у жодному суді, тому що цей документ є лише засобом оповіщення – Верховний Суд

Верховний Суд ще раз нагадав, що обов`язок військовозобов`язаної особи з`явитись за викликом до ТЦК установлений не повісткою, а законом №2232-XII.

Чи потрібно після виділення матеріалів кримінального провадження повідомляти особі про нову підозру або про зміну раніше повідомленої підозри – позиція Верховного Суду

Верховний Суд пояснив, чи потрібно у виділеному кримінальному провадженні додатково повідомляти особі про підозру у вчиненні злочину.

Віддалений доступ до програми документообігу суду – райсуд повідомив про несанкціоноване втручання

Районний суд повідомив, що представник ДП «ІСС» встановив на комп’ютер одного з суддів програму віддаленого доступу до програми документообігу суду, але не пояснив навіщо це зробив

Саме по собі військове звання не може вважатися ознакою військової службової особи – Верховний Суд висловився щодо кваліфікації перевищення повноважень

Верховний Суд не погодився з висновком судів попередніх інстанцій, що засуджений на момент вчинення дій був військовою службовою особою і, таким чином, суб’єктом злочину за ст. 426-1 КК, бо він за військовим званням був начальником рядового.

Справа про позбавлення судді Верховного Суду допуску до державної таємниці – Вища рада правосуддя поки що не вирішила, як реагувати на дії СБУ

У Вищій раді правосуддя хотіли відмовити у реагуванні на повідомлення про тиск на суддю Верховного Суду, але все ж вирішили подумати.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Альона Мазур
    Альона Мазур
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва