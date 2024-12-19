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В Гидропарке в Киеве загорелся ресторан, фото

22:36, 19 декабря 2024
Причину пожара будут устанавливать правоохранители.
В Гидропарке в Киеве загорелся ресторан, фото
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На территории столичного Гидропарка произошел пожар в недействующем здании заведения общественного питания. Об этом сообщили в ГУ ДСНС в Киеве.

«18 декабря в 18:52 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о пожаре на проспекте Броварском, что в Днепровском районе.

В ходе разведки пожарные обнаружили, что произошло возгорание в одноэтажном деревянном недействующем заведения общественного питания», - сообщили в ГСЧС.В ходе гашения из здания вынесли углекислотный баллон.

Как указывается, жертв и пострадавших нет. Причину пожара будут устанавливать правоохранители.

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ГСЧС Киев пожар

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