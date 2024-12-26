Практика судов
  1. В Украине

В Хмельницкой области мужчина пытался продать уникальный артефакт времен Великого переселения народов, фото

19:53, 26 декабря 2024
Правоохранители предотвратили продажу драгоценного артефакта – серебряной накладки эпохи Великого переселения народов 425-450 годов.
В Хмельницкой области мужчина пытался продать уникальный артефакт времен Великого переселения народов, фото
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Хмельницкой области предупредили незаконную продажу на интернет-аукционе артефакта времен Великого переселения народов.

В частности, правоохранители предотвратили противоправную продажу драгоценного артефакта – серебряной накладки эпохи Великого переселения народов 425-450 лет.

Указывается, что уникальную находку житель Хмельницкой области пытался продать на одном из интернет-аукционов. Руководство музея обнаружило этот факт и обратилось с заявлением в прокуратуру.

«Предметы подобного стиля, который называется «стиль Сьоздала», считают показателем интернациональной моды варварских элит того времени, а их распространение маркирует стремительное движение целых народов.

География распространения таких находок разнообразна – Волынь, Крым, Скандинавия, Венгрия, Германия, Северная Франция. Однако это редкие, единичные экземпляры, которых сегодня нет в коллекции музея», — рассказали в ОГП.

В ходе проверки правоохранительные органы установили данные продавца и изъяли артефакт.

В настоящее время назначена комплексная комиссионная и искусствоведческая экспертиза, а также экспертиза сплавов и металлов.

В Офисе Генпрокурора отметили, что культурные ценности – это объекты материальной и духовной культуры, которые имеют художественное, историческое, этнографическое и научное значение и подлежат сохранению, воспроизводству и охране в соответствии с законодательством Украины.

Согласно закону, в случае обнаружения клада, составляющего культурную ценность, право собственности на него приобретает государство (ч. 4 ст. 343 Гражданского кодекса Украины).

В соответствии с п. 2 ч. 4 ст. 343 Гражданского кодекса Украины лицо, обнаружившее такое сокровище, имеет право на получение от государства вознаграждения в размере до 20% от его стоимости на момент обнаружения, если оно немедленно уведомило Национальную полицию или органы местного самоуправления. о находке и передала ее.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

офис генерального прокурора

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
ВККС назначила на 17 января первое тестирование личных морально-психологических качеств для 59 судей

ВККС назначено тестирование личных морально-психологических качеств и общих способностей 59 судей в рамках квалификационного оценивания на соответствие занимаемой должности и квалификационного оценивания в связи с наложением дисциплинарного взыскания.

Для всех пищевых продуктов будет цена за килограмм или за литр – депутаты внесли евроинтеграционный законопроект

В настоящее время украинское законодательство не содержит четких требований по обязательному указанию цены за единицу товара, что усложняет потребителям возможность осуществления сознательного выбора и сравнения цен на товары.

Военнослужащие с оружием покинули позиции – командование нашло виновного, но суд с этим не согласился

По мнению командования, в бегстве военнослужащих есть вина заместителя командира по психологической поддержке – он недостаточно работал с мобилизованными.

На судью ВАКС Виктора Маслова открыто дисциплинарное дело по основаниям нарушения права подозреваемого на защиту

Судья ВАКС Виктор Маслов запретил подозреваемому общаться «с кем-либо» – дисциплинарная палата Высшего совета правосудия открыла дисциплинарное дело, а защита ставит вопрос о профессиональной компетентности судьи Антикорсуда.

В Раде зарегистрировали законопроект о разрешении на выезд из Украины на обучение

Как ранее объяснял соавтор законопроекта, речь идет о выезде на обучение в зарубежные вузы мужчин до 25 лет.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Тетяна Філіпова
    Тетяна Філіпова
    член Ради суддів України, суддя Північно-Західного апеляційного господарського суду
  • Ольга Булейко
    Ольга Булейко
    суддя Великої Палати Верховного Суду