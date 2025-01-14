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Владимир Зеленский опубликовал новое видео допроса пленного северокорейского солдата

18:05, 14 января 2025
В настоящее время идет общение пленных солдат из Северной Кореи с украинскими следователями.
Владимир Зеленский опубликовал новое видео допроса пленного северокорейского солдата
Скриншот видео
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Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео общение с пленным солдатом КНДР. Недавно ВСУ захватили его в плен в ходе боевых действий.

На видео у северокорейца спрашивают, когда он попал в плен в ВСУ. На что мужчина отвечает, что не помнит. По его словам, он помнит только, что бой, в котором его оставили собратья и он несколько дней был сам.

«Меня ранило, а после боя было отступление. Поскольку меня ранило, то не мог передвигаться. И где-то так 3-5 дней был один. Потом войска Украины нашли меня», – говорит он.

По словам пленника, в РФ ему выдали документы, однако у них не было его имени и отсутствовало фото. Он также рассказал, что в России их обучали, как пленять украинских пленных.

По словам Президента, сейчас устанавливаются факты и проверяются детали пленного.

«Мир будет знать полную правду о том, как Россия использует таких ребят, которые росли в полном информационном вакууме, вообще ничего не знают об Украине и используются Россией исключительно для того, чтобы продолжить эту войну. Только России нужна эта война. Я благодарю всех наших воинов, которые защищают украинские позиции. Благодарен и всем в мире, кто помогает нам беречь жизнь людей и нашу независимость», - указал Владимир Зеленский.

Напомним, что разведка Кореи подтвердила, что Украина захватила в плен двух северокорейских солдат и раскрыла новые подробности их допроса.

Кроме того,  Украина готова передавать северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну пленных военнослужащих из КНДР, если он может организовать их обмен на наших воинов, находящихся в плену в РФ.

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